Comment regarder Soudan-Sénégal avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 16 nov. 2026 - 08:00

Le Soudan reçoit le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de la Teranga chercheront à conserver leur première place dans le groupe J.

Le Sénégal arrive en pleine confiance après avoir battu le Soudan 4-1 lors du match aller, il y a quelques jours seulement. L’équipe de Patrick Vieira s’est montrée intraitable pendant ces éliminatoires et voudra conclure sa campagne par une nouvelle prestation convaincante.

Quatrième du groupe, le Soudan a absolument besoin d’un résultat. L’équipe de Kwesi Appiah peine à trouver de la régularité : elle a perdu quatre de ses cinq derniers matches et encaissé beaucoup de buts.

L’écart entre les deux équipes s’est manifesté lors de leurs dernières confrontations. Le Sénégal a remporté chacun de leurs trois derniers matches officiels, et le Soudan n’a réussi à garder sa cage inviolée dans aucun d’entre eux.

Pour le Sénégal, c’est l’occasion de confirmer sa qualification et de prendre de l’élan avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, où il affrontera la France, la Norvège et l’Irak dans le groupe I.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct cette rencontre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations.

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