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L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a appelé son équipe à progresser défensivement avant le choc de Serie A, samedi, face à la Roma, toujours invaincue, au stade Diego Armando Maradona. Après un début de championnat irrégulier, Allegri a exhorté ses joueurs à trouver un meilleur équilibre tactique.

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Allegri mobilise Naples avant un Derby del Sole à fort enjeu

Naples retrouve le championnat samedi soir avec la réception de la Roma, toujours invaincue, au Stadio Diego Armando Maradona. L’équipe de Massimiliano Allegri aborde la 8e journée avec 10 points en sept matches et cherche à gagner en régularité après une défaite surprise contre Venezia et une victoire spectaculaire 4-3 face à Bodo/Glimt en Ligue des champions, en milieu de semaine.

Déjà battu trois fois en championnat cette saison, Naples est sous pression pour préserver sa série de huit matches sans défaite à domicile en Serie A face à la Roma.

« Demain, nous avons un match important contre une équipe qui réalise de bonnes performances depuis la saison dernière », a déclaré Allegri aux journalistes. « C’est une rencontre à fort enjeu, mais elle ne décidera pas à elle seule du sort de la saison. »

L’entraîneur réclame plus de rigueur défensive pour stopper l’hémorragie

Évoquant les lacunes tactiques, Allegri a désigné l’organisation sans ballon comme le principal axe de progression de Naples. « C’est dans notre manière de jouer sans ballon que nous devons le plus progresser », a affirmé Allegri. « Nous devons nous améliorer dans ce domaine et montrer que nous pouvons être plus solides et plus déterminés. »

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« De notre côté, nous devons progresser, surtout en défense. Nous encaissons trop de buts et nous devons resserrer les rangs. »

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« Trouver un certain équilibre compterait beaucoup, car cela pourrait nous aider à enchaîner les bons résultats », a ajouté l’entraîneur italien.

Allegri salue le jeu intense de la Roma de Gasperini

Allegri a reconnu la difficulté du défi posé par l’équipe de Gian Piero Gasperini, qui a récolté 17 points sans perdre le moindre match de championnat cette saison. « Nous savons à quel point notre adversaire est bon et combien il a progressé au fil du temps », a observé Allegri. « Gasperini fait un excellent travail, et cette équipe a beaucoup de qualité et de passion. »

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« Ce sera certainement un match très intense, car les équipes de Gasperini jouent à un rythme élevé. Nous devrons être prêts à faire face à beaucoup d’énergie. »

Allegri a également fait le point sur deux milieux de terrain importants : « Nous récupérons progressivement des joueurs clés, comme McTominay et Anguissa, mais ils ne sont pas encore tout à fait prêts à jouer 90 minutes. »

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Naples veut lancer sa saison au Maradona

La Roma n’ayant encaissé aucun but lors de ses trois déplacements en championnat jusqu’ici, Naples devra faire preuve d’efficacité en attaque pour venir à bout de ses visiteurs.

Une victoire à domicile rapprocherait Naples des places européennes et allégerait la pression sur Allegri.

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Naples reçoit la Roma samedi soir à 18 h 00 CEST.