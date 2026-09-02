Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, le diagnostic préliminaire de la blessure du Belge Bisiwu, ailier de l'équipe réserve du Barça, qu'il a subie ce soir.

Le Belge Bisiwu, ailier de l'équipe réserve du Barça, a été contraint de quitter la finale de la Coupe de Catalogne, face à Sabadell, ce mercredi soir, transporté sur une civière, après avoir subi une grave blessure.

Cela est survenu après avoir été victime d'un tacle appuyé sur la cheville, de la part d'un défenseur de Sabadell, sur la pelouse de Nova Creu Alta.

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Les images de sa sortie ne laissaient guère espérer une issue favorable au Camp Nou, mais les premiers rapports en provenance du club sont relativement rassurants.

Le journal «Sport» a indiqué que le joueur ne semble pas souffrir d'une fracture de la cheville.

Le Barça a écarté cette possibilité dans un premier temps, après l'examen initial effectué sur la pelouse puis dans le vestiaire de la Nova Creu Alta.

Néanmoins, les Blaugrana attendront jusqu'à demain jeudi pour réaliser davantage d'examens médicaux afin de déterminer précisément l'ampleur de la blessure.

Après ce tacle violent, Bisiwu a quitté la pelouse transporté sur une civière et a été conduit au vestiaire par le staff médical afin d'examiner sa cheville droite et d'évaluer l'état de l'articulation.

Ainsi, les premiers examens laissent le Barça relativement optimiste.

La blessure a suscité une grande inquiétude en raison de la manière dont elle s'est produite et des images qui ont suivi, mais dans l'attente des résultats des examens définitifs, le club ne la considère pas comme une blessure très grave.

De plus, une autre image est venue apaiser quelque peu les craintes : en seconde période, Bisiwu est revenu sur le terrain pour rejoindre ses coéquipiers sur le banc de touche.

Le fait qu'il soit resté au stade et n'ait pas eu besoin d'être transféré dans un centre médical est un signe positif. Toutefois, l'ailier belge a dû le faire avec la cheville immobilisée.

Les caméras ont capté Bisiwu portant une chaussure orthopédique et se déplaçant à l'aide de deux béquilles. L'image montre clairement que la blessure n'est pas anodine, même si les premiers examens écartent, pour l'heure, les pires scénarios.

L'arrivée de Bisiwu au Barça avait également laissé de bonnes impressions durant la préparation de la saison en cours, et le joueur belge a eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe première. Il fut l'un des joueurs les plus en vue lors du match amical face à Bâle, où il a réussi à inscrire deux buts, attirant l'attention du staff technique.

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Son niveau a suscité de nombreuses attentes, et le club comptait sur lui pour poursuivre sa progression et son développement au cours des prochains mois.