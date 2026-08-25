La Fédération égyptienne de lutte a annoncé la disparition de Ziad Haggag, joueur de l'équipe nationale juniors de lutte, âgé de 19 ans, du lieu de résidence de la délégation de la sélection en Slovaquie, à l'issue de sa participation au Championnat du monde, au milieu de démarches officielles visant à le localiser et à élucider les circonstances de l'affaire.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne « Al Arabiya », l'affaire a commencé lorsque les membres de la sélection se préparaient à se rendre aux entraînements. Le staff technique avait demandé aux joueurs d'accompagner l'équipe à la séance, mais Haggag a informé ses coéquipiers qu'il les rejoindrait quelques minutes plus tard.

Toutefois, le joueur n'est pas apparu à l'entraînement, avant que son téléphone ne soit éteint, tandis qu'il est apparu qu'il avait quitté l'hôtel de résidence de la délégation depuis dimanche, sans que les responsables de la sélection ne parviennent à le contacter ou à connaître le lieu où il se trouvait.

Après la découverte de sa disparition, Ahmed Rachid, trésorier de la fédération et chef de la délégation de la sélection en Slovaquie, a agi et a informé le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ambassade d'Égypte et les autorités compétentes de l'affaire, afin d'entamer les procédures nécessaires à la recherche du joueur.

Les informations circulant à ce sujet ont indiqué que le père du joueur, résidant dans le gouvernorat d'Assiout, avait rendu visite à son fils au centre olympique de Maadi avant le départ de la délégation, et avait signé une attestation officielle authentifiée auprès du service du cadastre par laquelle il assumait la responsabilité juridique du retour de son fils en Égypte.

Selon les mêmes informations, on estime que l'obtention par le joueur d'un visa d'entrée dans les pays de l'espace Schengen lui a permis de quitter le lieu de résidence de la délégation, mais l'endroit où il se trouve actuellement demeure inconnu.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports poursuit ses contacts avec les responsables de la Fédération égyptienne de lutte, ainsi qu'avec les parties concernées, afin de vérifier les détails de l'affaire et de localiser le joueur, tout en ouvrant une enquête pour déterminer les raisons de sa disparition et sanctionner tout responsable dont la négligence serait avérée.