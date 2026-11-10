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Paul Scholes a exhorté l’effectif en difficulté de Manchester United à cesser de faire des tours d’honneur après les matches, à la suite d’un début de saison désastreux. La légende du club a qualifié cette habitude de « gênante », alors que l’équipe de Michael Carrick continue de végéter dans la zone de relégation de Premier League.

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Un début de saison historiquement mauvais pour Manchester United

Manchester United connaît un début de saison cauchemardesque en Premier League. Le club occupe la 18e place du classement à l’approche de la trêve internationale de novembre, avec une seule victoire en dix matches. L’équipe de Carrick reste sur huit rencontres de championnat sans succès. Ce n’est que la deuxième fois de son histoire qu’elle traverse une série aussi difficile, égalant son plus mauvais classement à ce stade d’une saison depuis 1986.

Malgré ces résultats désastreux, les joueurs ont continué à faire le tour du terrain pour remercier les supporters après leurs derniers matches. Cette habitude d’après-match s’attire désormais les vives critiques de Scholes, légende du club.

Scholes fustige le rituel d’après-match

Les joueurs de Manchester United ont fait le tour du terrain pour applaudir les supporters après une humiliante défaite 3-0 contre Bournemouth à Old Trafford. Les supporters ont scandé le nom de Carrick, avant de siffler les joueurs dès que l’entraîneur est rentré aux vestiaires.

Les joueurs ont répété ce geste après un spectaculaire match nul 4-4 contre Aston Villa dimanche. Scholes n’a pas mâché ses mots au sujet de leur comportement et a exigé que ce rituel cesse immédiatement.

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« Je vais vous dire ce qu’ils doivent faire : arrêter ces tours d’honneur après chaque match, a déclaré Scholes au podcast The Good, The Bad & The Football. Mais c’est quoi ce bordel ? C’est tellement nul. Bon sang, c’est embarrassant. On dirait que chaque match est le dernier de la saison. Qu’ils rentrent aux vestiaires ! »

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Butt partage son exaspération

Scholes n’est pas le seul à être exaspéré par ces scènes d’après-match à Old Trafford. Nicky Butt, lui aussi ancien milieu de Manchester United, estime qu’il est tout à fait déplacé de célébrer un match nul compte tenu de la position précaire du club en championnat.

« Ça me fait chier aussi, a ajouté Butt au cours du podcast. Un tour d’honneur après un match nul… »

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Manchester United a pourtant montré du caractère contre Villa pour éviter une cinquième défaite cette saison. Mené deux fois de deux buts, le club a réagi avec détermination pour arracher un point, mais sa situation générale reste sombre.

L’avenir de Carrick reste incertain

La direction de Manchester United réexamine actuellement la situation de Carrick à la tête de l’équipe. Elle envisage de changer d’entraîneur pendant la trêve internationale. Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte ont tous été évoqués pour le poste. Les dirigeants du club pourraient toutefois choisir de maintenir leur confiance en Carrick et de lui laisser le temps de redresser la situation cette saison.