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Paul Scholes a exhorté l’effectif de Manchester United, en difficulté, à cesser d’effectuer des tours d’honneur après les matches, au terme d’un début de saison désastreux. Cette légende du club a jugé ce rituel « embarrassant », alors que l’équipe de Michael Carrick continue de végéter dans la zone de relégation de Premier League.

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Un début de saison historiquement mauvais pour Manchester United

Manchester United connaît un début de saison cauchemardesque en Premier League. Le club occupe la 18e place du classement avant la trêve internationale de novembre, avec une seule victoire en dix matches. L'équipe de Carrick reste sur huit rencontres sans victoire en championnat. Ce n'est que la deuxième fois de son histoire que le club connaît une telle série, et il égale son plus mauvais classement à ce stade d'une saison depuis 1986.

Malgré ces résultats désastreux, les joueurs ont continué à faire le tour du terrain pour remercier les supporters après leurs derniers matches. Cette habitude d'après-match s'attire désormais de vives critiques de Scholes, légende du club.

Scholes fustige cette habitude d'après-match

Les joueurs de Manchester United ont fait le tour du terrain pour applaudir les supporters après une humiliante défaite 3-0 contre Bournemouth à Old Trafford. Les supporters ont scandé le nom de Carrick, avant de siffler les joueurs dès que l'entraîneur a regagné le tunnel.

Les joueurs ont répété ce geste après un spectaculaire match nul 4-4 contre Aston Villa dimanche. Scholes n'a pas mâché ses mots au sujet de leur attitude et a exigé qu'ils y mettent immédiatement fin.

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« Il y a une chose qu'ils doivent faire : arrêter ces tours d'honneur après chaque match », a déclaré Scholes dans le podcast The Good, The Bad & The Football. « Mais c'est quoi ce bordel ? C'est tellement mauvais. Mon Dieu, c'est embarrassant. À chaque match, on dirait que c'est le dernier de la saison. Qu'ils quittent le terrain ! »

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Butt fait part de son exaspération

Scholes n'est pas le seul à s'agacer de ces scènes d'après-match à Old Trafford. Nicky Butt, lui aussi ancien milieu de Manchester United, estime qu'un tour d'honneur après un match nul est tout à fait déplacé compte tenu de la position précaire du club en championnat.

« Ça me fout en rogne aussi », a ajouté Butt au cours de la discussion dans le podcast. « Un tour d'honneur après un match nul… »

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Manchester United a pourtant fait preuve de combativité contre Villa pour éviter une cinquième défaite cette saison. Menée deux fois de deux buts, l'équipe est revenue au score avec détermination pour arracher un point, mais la situation générale reste sombre.

L'avenir de Carrick reste incertain

La direction de Manchester United réexamine actuellement la situation de Carrick à la tête de l'équipe. Elle envisage un changement d'entraîneur pendant la trêve internationale. Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte ont tous été associés au poste. Les dirigeants du club pourraient toutefois décider de maintenir leur confiance en Carrick et de lui laisser le temps de redresser la saison.