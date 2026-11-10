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Paul Scholes a exhorté les joueurs de Manchester United, en difficulté, à cesser leurs tours d’honneur après les matches, alors que le club connaît un début de saison catastrophique. La légende du club a qualifié ce rituel de « gênant », tandis que l’équipe de Michael Carrick reste engluée dans la zone de relégation de Premier League.

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Un début de saison historiquement mauvais pour Manchester United

Manchester United vit un début de saison cauchemardesque en Premier League. Le club occupe la 18e place du classement à l’approche de la trêve internationale de novembre, avec une seule victoire en dix matches. L’équipe de Carrick reste sur huit rencontres sans victoire en championnat. Ce n’est que la deuxième fois de son histoire que le club connaît une telle série. Il égale aussi son plus mauvais classement à ce stade d’une saison depuis 1986.

Malgré leurs piètres résultats, les joueurs ont continué à faire le tour du terrain pour remercier les supporters après leurs derniers matches. Cette habitude d’après-match s’attire désormais les vives critiques de Scholes, légende du club.

Scholes fustige le rituel d’après-match

Les joueurs de Manchester United ont fait le tour du terrain pour applaudir les supporters après une lourde défaite 3-0 contre Bournemouth à Old Trafford. Les supporters ont scandé le nom de Carrick, puis ont rapidement sifflé les joueurs une fois l’entraîneur rentré aux vestiaires.

Les joueurs ont répété ce geste après un spectaculaire match nul 4-4 contre Aston Villa dimanche. Scholes n’a pas mâché ses mots au sujet de leur attitude et a exigé qu’ils mettent immédiatement fin à ce rituel.

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« Je vais vous dire ce qu’ils doivent faire : arrêter ces tours d’honneur après chaque match », a déclaré Scholes à The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite. « C’est quoi ce b*rdel ? C’est tellement mauvais. Bon sang, c’est embarrassant. À chaque match, on dirait que c’est le dernier de la saison. Quittez le terrain, tout simplement ! »

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Butt partage sa frustration

Scholes n’est pas le seul à être exaspéré par ces scènes d’après-match à Old Trafford. Nicky Butt, lui aussi ancien milieu de Manchester United, a estimé qu’il était totalement déplacé de célébrer un match nul compte tenu de la position précaire du club en championnat.

« Ça m’énerve aussi, a ajouté Butt pendant le podcast. Un tour d’honneur après un match nul… »

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Manchester United a tout de même montré de la combativité face à Villa pour éviter une cinquième défaite cette saison. Mené deux fois de deux buts, le club est revenu au score avec caractère pour prendre un point, mais sa situation générale reste sombre.

L’avenir de Carrick reste incertain

La direction de Manchester United réexamine actuellement la position de Carrick à la tête de l’équipe. Elle envisage de changer d’entraîneur pendant la trêve internationale. Les noms d’Eddie Howe, de Julian Nagelsmann et d’Antonio Conte ont tous été évoqués pour le poste. Les dirigeants pourraient toutefois choisir de maintenir leur confiance en Carrick et de lui laisser le temps de redresser la saison.