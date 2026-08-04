Sont-ils en couple ? Nora Fatehi brise le silence et révèle la vérité sur sa relation avec Yassine Bounou

La danseuse et artiste Nora Fatehi, d'origine marocaine et de nationalité canadienne, a mis fin à la vague croissante de spéculations autour de sa relation avec le gardien de but de la sélection marocaine et du club saoudien d'Al-Hilal, Yassine Bounou, affirmant lors d'une interview télévisée qu'il ne s'agit de rien de plus qu'une « précieuse amitié » avec l'un des meilleurs gardiens de but au monde.

Selon les propos rapportés par le site « Erem News », Nora Fatehi est apparue cette semaine dans l'émission « The Kris Fade Show » pour mettre un terme aux rumeurs qui se sont largement répandues sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, après ses apparitions répétées aux côtés de la star marocaine à plusieurs occasions publiques.

L'artiste, âgée de 34 ans, a affirmé de manière catégorique que sa relation avec Bounou ne dépasse pas les limites de l'amitié, démentant ainsi tous les rapports qui évoquaient une relation amoureuse naissante entre eux depuis plusieurs mois, dans une tentative de mettre fin à la polémique suscitée par leurs apparitions communes.

Un parcours de star exceptionnel

Nora Fatehi est née le 6 février 1992 dans la ville canadienne de Toronto, où elle a grandi avec une passion précoce pour les arts du spectacle et le chant, avant de prendre la décision audacieuse de s'installer en Inde à l'âge de vingt ans pour débuter sa carrière artistique dans le monde du cinéma indien.

Nora s'est installée à Bombay dès la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2013, où elle a établi sa résidence dans un appartement luxueux du quartier chic de « Worli », et a entamé son parcours dans le monde de Bollywood, qui est devenu son tremplin vers la célébrité mondiale.

L'artiste d'origine marocaine a maîtrisé parfaitement la langue hindie, ce qui lui a permis de travailler principalement dans le cinéma indien de langue hindie, où elle a participé à de nombreux films ayant connu un large succès populaire.

La percée à Bollywood et la conquête de la célébrité

La carrière d'actrice de Nora Fatehi a officiellement débuté en 2014 avec le film « Les Tigres des Sundarbans », mais sa véritable célébrité a commencé à prendre forme grâce à ses éblouissantes prestations de danse dans les films indiens, jusqu'à devenir l'une des danseuses les plus en vue du cinéma indien contemporain.

En 2016, Nora a tenté l'expérience de la télé-réalité en tant que candidate dans la célèbre émission « Bigg Boss », et a également participé à l'émission de danse « Jhalak Dikhhla Jaa », ce qui a constitué un tournant décisif dans son ascension rapide vers la gloire et le statut de star.

Mais le moment marquant de sa carrière est survenu en 2018, lorsqu'elle est apparue dans le film « Satyameva Jayate » avec sa prestation dansée sur la chanson « Dilbar » dans sa nouvelle version, qui a réalisé un exploit historique en dépassant les 20 millions de vues sur la plateforme YouTube durant les seules premières 24 heures suivant sa sortie, devenant ainsi la première chanson indienne à atteindre ce record en Inde.

Une présence mondiale lors du Mondial

La célébrité de Nora Fatehi ne s'est pas limitée au monde du cinéma, mais s'est étendue à la scène sportive mondiale, puisqu'elle a été choisie en octobre 2022 pour participer à la chanson « Light the Sky » de la Coupe du monde au Qatar 2022, une démarche qui a renforcé sa présence à l'échelle mondiale.

L'artiste marocaine a effectué un retour en force au bout de 4 ans pour participer au spectacle d'ouverture de la Coupe du monde 2026 organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, où elle a attiré tous les regards lors de la troisième cérémonie d'ouverture qui s'est tenue dans sa ville natale de Toronto, au stade « BMO Field », avant la rencontre entre le Canada et la Bosnie.

Une célébrité qui dépasse les frontières

Nora Fatehi dispose actuellement d'une immense base de fans, avoisinant les 50 millions d'abonnés sur la plateforme Instagram, ce qui fait d'elle l'une des influenceuses les plus célèbres du monde arabe et de l'Inde, ce qui lui a conféré une grande influence sur les réseaux sociaux.

Et bien que Nora Fatehi ait acquis une large notoriété dans le monde du cinéma et des arts du spectacle au fil des années passées, ses apparitions répétées aux côtés de Yassine Bounou au cours des derniers mois l'ont fait entrer dans un tout nouveau monde, celui du football et de son vaste public, ce qui a élargi le champ de sa célébrité de manière inédite.

Les apparitions communes du duo ont suscité une vague déferlante de spéculations et d'interrogations sur la nature de leur relation, en particulier après qu'ils ont été aperçus ensemble à plusieurs occasions sociales et sportives, avant que Nora ne tranche la polémique par ses récentes déclarations dans lesquelles elle a qualifié Bounou uniquement de « cher ami ».