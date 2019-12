Sondage - Qui va remporter le Clasico ?

Ce mercredi soir au Camp Nou va avoir lieu le choc entre les mastodontes du football espagnol, mais lequel des deux en sortira vainqueur ?

La planète football va retenir son souffle et aura les yeux rivés sur Barcelone ce mercredi soir. Le choc le plus attendu de la planète football, chaque année, va avoir lieu ce mercredi : le Clasico. Un match riche en enjeu sous fond de problème politique et d'un contexte tendu en Catalogne, obligeant les deux équipes à séjourner dans le même hôtel et à se rendre au match ensemble, dans le même bus pour éviter les débordements.

Mais sur le terrain, il y aura bel et bien un match. Que dire, un choc au sommet même. Le , leader du championnat d' avec trente-cinq points en seize journées, affronte son dauphin, le qui compte autant de points que les Blaugranas, mais une différence de buts un poil moins bonne. Deux petits buts séparent les deux rivaux au classement. Autant dire que ce match va valoir cher.

Plutôt Benzema ou Messi ?

Le Real Madrid espère venir frapper un grand coup au Camp Nou ce mercredi soir, porté par un Karim Benzema en grande forme, tandis que le FC Barcelone veut une nouvelle fois marquer son territoire à domicile et comptera sur un grand Lionel Messi pour marquer une nouvelle fois de son empreinte un Clasico. C'est une rencontre indécise et prometteuse sur le papier qui s'offre aux spectateurs du monde entier.

Selon vous qui va remporter le tant attendu #Clasico ce mercredi soir entre le #RealMadrid et le #FCBarcelone ? Dites nous tout ! 💪😎 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) December 18, 2019

D'où notre question du jour, qui va remporter le Clasico ? Le Real Madrid ou le FC Barcelone ? On attend vos avis sur nos différents réseaux sociaux.