Sondage PSG - Neymar doit-il débuter sur le banc face au Real ?

Apparu peu en forme et agacé pour son retour face à Lille vendredi soir (2-0), Neymar pourrait-il faire son retour à Bernabeu sur le banc du PSG ?

Son retour à la compétition était un petit évènement, il s'est finalement avéré plutôt décevant. Titularisé dans le couloir gauche de l'attaque du vendredi soir, face à , en ouverture de la 14ème journée, Neymar n'était pas dans un bon soir. Rentré directement au vestiaire suite à sa sortie à l'heure de jeu en lieu et place d'un Kylian Mbappé remis de ses soucis de santé, le Brésilien n'a ni été décisif ni été influent dans le jeu de son équipe au Parc des Princes.

PSG-Lille (2-0) : Neymar, un retour entre approximations et agacement

Aligné dans le couloir gauche de l'attaque francilienne, l'ancien du a certes fait lever les supporters sur quelques gestes de classe dont il a toujours eu le secret, mais il a aussi et surtout peiné techniquement, affichant un déchet peu habituel le concernant. Pas toujours disponible, souvent agacé et vraisemblablement légèrement à court de forme, Neymar n'a pas marqué des points, contrairement aux Argentins Angel Di Maria et Mauro Icardi, buteurs et toujours aussi décisifs.

Neymar doit-il débuter sur le banc à Bernabeu ?

De ce fait, alors que Kylian Mbappé, préservé en vue du choc face au en Ligue des Champions, a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, force est de constater que Thomas Tuchel pourrait être contraint de faire des choix forts mardi soir (21h00).

Selon vous, au vue de sa prestation face à Lille et de la dynamique impressionnante du trio d'attaque du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, Neymar doit-il débuter la rencontre face au Real Madrid sur le banc des remplaçants mardi soir ? Soucieux de connaître votre avis sur la question, Goal France vous a sollicité sur ses différents réseaux sociaux, tels que Twitter et Facebook. Comme d'habitude, les résultats du sondage seront publiés dans 24 heures.