Sondage - Pour vous, la France ne sera pas favorite à l'Euro 2020

Bien que championne du monde en 2018 et finaliste à l'Euro 2016, l'Equipe de France ne partira néanmoins pas favorite à l'Euro 2020 selon vous.

En tête de son groupe de qualifications pour l' à égalité de points avec la (18 points) et victorieuse de l'Islande, vendredi (1-0), l'Equipe de a l'occasion de valider son billet ce lundi, face aux Turcs, au Stade de France. Forte de ses dernières expériences dans des compétitions majeures, restant sur un sacre en lors du Mondial 2018 et une finale à l'Euro 2016, la France est-elle logiquement favorite à l'Euro 2020 ? À vous croire, pas vraiment...

Pour vous, l'Equipe de France ne sera pas favorite à l'Euro 2020

En effet, la rédaction de Goal vous avait posé la question sur ses différents socieux, dimanche matin. Et les résultats de ce sondage effectué sur Twitter et Facebook est unanime : l'optimisme lié à l'épopée russe de l'été 2018 s'est envolé... Pour vous, l'Equipe de France n'est en rien favorite.

L'Equipe de France est-elle la favorite pour remporter l'#EURO2020 ?



Dites-nous tout — Goal France (@GoalFrance) October 13, 2019

Sur Facebook, parmi les quelques 5900 votants, c'est bel et bien le "Non" qui a récolté la majorité des suffrages avec 62%, devançant un "Oui" relativement timide avec (38%). Même son de cloche sur Twitter, ou le "Non" a cette fois été voté par 61% des 596 votants.

C'est un fait, les récentes prestations de l'Equipe de France ne vous incitent donc pas à l'optimisme en vue de l'Euro 2020 qui se profile. Néanmoins, il y a fort à parier que les hommes de Didier Deschamps défendront leur titre de champions du monde avec détermination, eux qui ont l'habitude de composer avec les critiques extérieures depuis plusieurs années désormais et qui savent transformer ce qui pourrait être une déception en motivation.