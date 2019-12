Sondage - Neymar va-t-il rester et prolonger au PSG ?

L'international brésilien a indiqué se sentir bien et être concentré sur son aventure au PSG, de là à rester l'été prochain et à prolonger ?

L'été dernier, Neymar a agité le monde du football en voulant quitter le afin de rentrer au bercail : au . Mais finalement, les deux clubs n'ayant pas réussi à trouver un accord, le Brésilien est resté dans la capitale française. Et aujourd'hui, cela ne semble pas lui déplaire. En effet, dans les colonnes de Football, Neymar s'est exprimé sur son avenir écartant vouloir partir à tout prix.

"Aujourd’hui, je suis Parisien. Je me donne à 100 %. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir. Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la . Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois", a avancé Neymar.

Une prolongation à venir ?

Neymar dispose encore de deux années dans son contrat et forcément, les rumeurs concernant une prolongation de contrat vont commencer à prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines suite à ces déclarations. En effet, le PSG ne peut pas prendre le risque de ne pas prolonger le bail du Brésilien avant l'été prochain, pour ne pas se retrouver condamner à le vendre l'été d'après avec seulement un an de contrat restant et donc une baisse de sa valeur marchande.

"Pourquoi vouloir partir d'ici ?", a indiqué Neymar dans les colonnes de France Football. Le Brésilien a encore deux ans de contrat, pensez-vous qu'il va rester et prolonger avec le PSG ? Dîtes nous tout ! — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 17, 2019

