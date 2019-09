Sondage - Neymar et Mbappé en lice pour un futur Ballon d'Or ? Le sujet vous divise

Sur ses réseaux sociaux, Goal France vous avait demandé si, pour vous, Mbappé et Neymar allaient un jour remporter un Ballon d'Or ? Le sujet divise...

Ce n'est un secret pour personne, Neymar et Kylian Mbappé figurent parmi les joueurs les plus importants de la planète football depuis plusieurs saisons, eux qui font le bonheur du depuis l'été 2017. Les deux éléments se sont de nouveau illustrés, samedi, face aux Girondins de (0-1). Fraîchement entré en jeu après plusieurs semaines d'absence, le Français s'est chargé d'adresser un caviar au Brésilien en fin de match, offrant les trois points au PSG.



Dans les colonnes du Parisien, Didier Drogba avait justement vanté les mérites des deux joueurs, n'hésitant pas à se mouiller pour leur futur. "Oui Neymar et Mbappé gagneront un jour le Ballon d'or ! Ils font partie de ce petit groupe de joueurs d'exception. Il y en a très peu dans le monde", avait fait savoir le natif de d'Abidjan.

Une affirmation qui avait engendré une question de la part de notre rédaction : selon vous, Neymar et Mbappé vont-ils gagner le Ballon d'Or dans le futur ? Interrogés sur les différents réseaux sociaux de Goal , vous avez été nombreux à donner votre avis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est ce que ces derniers diffèrent.

Sur Twitter par exemple, sur 496 votes, le "Oui" l'a emporté avec 49% des suffrages, devançant de peu le "Non", récoltant 42%, tandis que 10% des votants n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet. Sur Facebook (4700 votes) en revanche, ce n'est pas la même chanson. En effet, si Twitter avait été plutôt optimiste pour les deux Parisiens, Facebook l'est beaucoup moins. Ainsi, le "Non" a triomphé de peu, récoltant 51% des suffrages, devançant le "Oui" et ses 49%.