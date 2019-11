Sondage - Memphis Depay mérite-t-il un "plus grand club" que Lyon selon vous ?

La question du jour concerne la star lyonnaise Memphis Depay. Mérite-t-il un "plus grand club" que Lyon selon vous ?

Pour le sélectionneur batave Ronald Koeman, l'international néerlandais Memphis Depay mérite clairement de joueur dans un club d'une envergure supérieure à l'OL, comme il l'a confié mardi soir en conférence de presse.

VIDEO - Koeman : "Depay devrait jouer dans un plus grand club"

« Memphis Depay joue à . Il est parfois le capitaine de cette équipe. Il est très important pour eux et il l'est aussi pour nous, en sélection. Il ne joue pas pour le plus grand club du monde, mais cela n'a pas de conséquence sur sa place en équipe nationale. S'il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous. Néanmoins, Lyon est un gros club qui dispute la . On veut toujours que nos joueurs évoluent dans les plus grands clubs, qu'ils soient en course pour les plus grands trophées. Je pense que Memphis Depay devrait jouer dans un club comme ça. Cela peut-être en ou dans un autre gros club d'un autre championnat. Ce serait formidable pour lui. Mais pour en savoir plus, vous devrez l'interroger sur ses projets. », a dit Koeman.

Sondage - Memphis Depay mérite-t-il un "plus grand club" que Lyon selon vous ? — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) November 13, 2019

D'un autre côté, Depay devrait recevoir plus de responsabilités à Lyon, où le directeur sportif du club, Juninho, a estimé mardi dans l'émission « OL Night System » (OLTV) qu'il était « quasi sûr » que c'est l'ancien macunien qui porterait le brassard de capitaine sur le long terme. « Manchester (United, son ancien club) a une priorité si plusieurs clubs s'alignent pour l'acheter, a précisé le directeur sportif. Mais on n'a reçu aucune offre jusqu'à présent. Il est vraiment heureux en ce moment à Lyon. Il mérite le brassard comme d'autres. [...] C'est un leader technique. », a-t-il dit.

Alors, quel destin pour Depay ?