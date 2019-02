SONDAGE - L'OM en difficulté, vous réclamez le départ de Rudi Garcia !

Le résultat de notre sondage est sans appel : 67% d'entre-vous réclament le départ de Rudi Garcia.

L'Olympique de Marseille, 10e de Ligue 1, s'est incliné à Reims (2-1) samedi soir. Dès le lendemain, nous vous invitions à voter afin de nous dire si, pour vous, Rudi Garcia est le principal responsable des médiocres performances de l'équipe phocéenne. Et la réponse est sans appel ! Non seulement 67% d'entre-vous estiment qu'il est le principal responsable, mais en plus vous réclamez son départ. Découvrez les résultats de notre sondage !

