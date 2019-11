Sondage - L'OL peut dire adieu à ses rêves de qualification

Le sondage publié jeudi matin sur nos réseaux sociaux est sans appel : la défaite en Russie a été celle de trop pour l'OL, qui ne verra pas les 8es.

Les calculs étaient simples pour l'OL : avec une victoire à Saint-Pétersbourg mercredi soir face au Zénith, les Gones étaient assurés de sortir de la poule et de disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais le destin en a décidé autrement.

Battu 2-0 en Russie avec des buts de Dziouba et Ozdoïev, le club tricolore n'a plus son destin entre les mains avec une différence de buts particulière défavorable contre le Zénith, et trois points de retard sur le leader du groupe, Leipzig.

Désormais troisièmes de la poule avant la 6e journée et cette réception toujours compliquée du club allemand, les Lyonnais devront faire un meilleur résultat que le Zénith lors du prochain match, qui se déplacera sur la pelouse du Lisbonne dans le même temps. De quoi espérer se qualifier ?

Pas vraiment, selon vous. En effet, Goal vous avait posé la question sur ses différents réseaux sociaux jeudi matin, et les résultats à notre sondage sont sans appel pour l'équipe entraînée par Rudi Garcia, qui ne se qualifiera pas pour les huitièmes de C1. Sur Twitter, parmi les quelques 224 votants, 76% ont ainsi estimé que allait prendre la porte dès les phases de groupe. Même son de cloche sur Facebook, où 71% des 1500 votants ne sont guères plus optimistes.