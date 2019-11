Sondage - Invaincu depuis 3 matches en L1, l'OL de Rudi Garcia est-il guéri ?

Après de longues semaines de crise, l'OL est invaincu depuis 3 matches en Ligue 1 et pointe à 3 points du podium. Déjà le signe d'une guérison ?

Invaincu en depuis l’arrivée de Rudi Garcia pour suppléer à Sylvinho au poste d’entraîneur, l’Olympique Lyonnais s’est imposé dans la douleur samedi soir sur la pelouse du Football Club (2-3), grâce notamment à un doublé de Memphis Depay, de retour à son meilleur niveau.

Si tout n’a pas été parfait pour l’OL face aux Violets, ce succès arraché dans les derniers instants de la partie pourrait bien faire office d’acte fondateur. D’autant que grâce aux trois points empochés, s’est repositionné dans la première partie du classement, et ne pointe qu’à trois points du podium, provisoirement occupé par le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, qui s’était imposé plus tôt ce samedi face au LOSC au Stade Vélodrome (2-1).

Peut-on réellement considérer que le Lyon de Rudi Garcia est guéri ?

Le réveil des hommes de Rudi Garcia tombe à pic, puisque c’est une semaine décisive qui se profile pour l’Olympique Lyonnais, qui affrontera le Lisbonne en Ligue des Champions mardi soir (21h00), avant de défier l’OM, justement, dans un match qui pourrait lui permettre de retrouver les hauteurs du classement dimanche soir (21h00).

De ce fait, une interrogation se pose, et Goal souhaite connaître votre avis sur la question... Selon vous, peut-on réellement considérer que le Lyon de Rudi Garcia est guéri au point d’aborder ces rendez-vous capitaux avec l’étiquette de favori ?

