Sondage - Depay peut-il devenir le joueur clé de l'OL sous Rudi Garcia ?

Décisif face à Metz, Memphis Depay a eu droit aux éloges de son coach, Rudi Garcia. Peut-il devenir le joueur clé de l'OL selon vous ?

Memphis Depay était le capitaine de l’OL samedi soir, lors de la victoire des Gones face à Metz (2-0).

Rudi Garcia l'a assuré en conférence de presse : "il n’a pas besoin du brassard pour être important et se comporter en leader". Depay a été décisf avec un but et un penalty provoqué lors de cette rencontre.

Nous vous demandons ce dimanche matin sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si vous pensez qu'il peut devenir le joueur clé de l'OL sous la direction de Rudi Garcia. N'hésitez pas à donner votre avis !

