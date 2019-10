Sondage - Cristiano Ronaldo est-il vraiment meilleur que ne l'était Pelé ?

Mercredi, Jorge Mendes, l'agent du Portugais, a estimé que Ronaldo est meilleur que ne l'était Pelé. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?

Cinq fois nommé Ballon d'Or, cinq Ligues des Champions remportés, un titre de Champion d'Europe avec le et plusieurs titres nationaux à son actif... Plus besoin de le présenter, Cristiano Ronaldo est un joueur différent des autres, ayant marqué le football d'une empreinte indélébile. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde aux côtés de Lionel Messi, avec lequel il se livre à une rivalité qui dépasse l'entendement, le Portugais a toutefois autant d'admirateurs que de détracteurs...

Parmi ses plus grands admirateurs, difficile de ne pas citer son agent Jorge Mendes, jamais le dernier a chanter les louanges de son protégé. Dernière sortie en date ? Pas plus tard que mercredi, en réaction au 700ème but en carrière du joueur de la Turin.





"Cristiano Ronaldo est meilleur que Pelé. Les chiffres ne mentent pas et soulignent la forme d'un joueur qui bat tous les records, ce qui le classe parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football pour tout ce qu'il a gagné dans différents clubs, que ce soit en , en ou maintenant en , mais aussi avec Le Portugal", a ainsi déclaré son agent, dans des propos accordés à Tuttosport.

Cristiano Ronaldo est-il meilleur que ne l'était Pelé ?

Néanmoins, si Cristiano Ronaldo est à coup sûr l'un si ce n'est le meilleur de sa génération, force est de constater que la comparaison avec le Roi Pelé est délicate. D'une part, car la suprématie du Brésilien était impressionnante. D'autre part, car comparer deux joueurs de deux époques différentes n'est jamais chose aisée...

Et comme votre avis nous intéresse, la rédaction de Goal vous a posé une question sur ses différents sociaux (Twitter et Facebook). Celle-ci est la suivante : selon vous, peut-on réellement mettre Cristiano Ronaldo devant Pelé dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire ?

