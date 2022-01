Sondage : A quel point êtes-vous excité par la Coupe du Monde 2022 ?

Dans un peu moins d’un an démarre la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Un évènement très attendu et qui mobilisera la planète football pendant tout un mois. Même si cette grande compétition n’est pas pour tout de suite, la température commence d’ores et déjà à monter. Surtout avec l’épilogue des qualifications dans les différentes continentales.

Une Coupe du Monde très attendue

L’équipe de France de Didier Deschamps fait partie des sélections déjà qualifiées, suite à son parcours sans-faute en éliminatoires. De ce fait, ses supporters et différents admirateurs se projettent déjà vers l’hiver 2022 afin de vivre ce tournoi et vibrer avec les Tricolores.

Ils ne sont cependant pas les seuls à nourrir cette excitation. Vous aussi vous devez êtres très impatients à l’idée de suivre la grand-messe internationale. Partagez-nous l’enthousiasme qui vous anime en répondant aux quelques questions du sondage qu’on vous a mis ci-dessus. Votre avis et votre ressenti comptent beaucoup pour nous.