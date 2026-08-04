Son transfert n’est pas encore officiel ! Vincent Kompany tente une expérience passionnante lors de la victoire du Bayern en match amical

Comme lors de la défaite 2-1 contre le SV Wehen Wiesbaden et du succès 15-0 contre le FC Rottach-Egern, l’entraîneur Vincent Kompany a de nouveau fait confiance à plusieurs jeunes joueurs dans son onze de départ contre le Jeju SK FC, et ceux-ci ont encore apporté des signaux positifs.

Felipe Chavez (19 ans) a marqué dès la 11e minute le 1-0 logique sur une passe de Guido Della Rovere (19 ans), avant de se procurer ensuite d’autres occasions. Après l’égalisation temporaire de Jeju, Bastian Assomo a inscrit le 2-1 à la 41e minute. L’attaquant de seulement 16 ans avait déjà marqué contre Rottach-Egern et s’impose de plus en plus comme l’un des grands gagnants de cette préparation.

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FC Bayern : Bara Ndiaye a évolué sur l’aile gauche

Bara Ndiaye (18 ans) était lui aussi titulaire, bien que son transfert de l’académie partenaire Gambinos Stars au FC Bayern n’ait toujours pas été officiellement annoncé. « Il a l’autorisation d’être ici et de participer à la tournée asiatique », avait déclaré en amont le directeur sportif Max Eberl. Le transfert devrait être bouclé dans les prochains jours.

Contre Rottach-Egern, Ndiaye avait marqué d’une frappe somptueuse après son entrée en jeu. Face à Jeju, Kompany a testé le milieu de terrain axial sur l’aile gauche. Ndiaye a été très en vue et a sans cesse provoqué balle au pied avec réussite. L’idée derrière l’expérience de Kompany ? Dans l’ombre du titulaire Luis Diaz, le FC Bayern se retrouve vite à court de solutions sur l’aile gauche. Le revenant de prêt Arijon Ibrahimovic est considéré comme la première alternative, et Ndiaye pourrait tout à fait y obtenir du temps de jeu au fil de la saison.

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Hiroki Ito : une énorme occasion manquée et un quasi-but contre son camp

Avec Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof et Joao Palhinha, le FC Bayern a débuté contre le septième du classement de K League 1 sud-coréenne avec cinq professionnels confirmés. Enfant du pays, Kim portait le brassard de capitaine, mais a été remplacé après seulement 36 minutes. Après sa participation à la Coupe du monde, il doit être relancé progressivement, mais sa titularisation semblait probablement inévitable pour des raisons marketing.

Dans le même temps, Ito a livré une prestation extrêmement malheureuse. Le Japonais de 27 ans a d’abord manqué une énorme occasion alors qu’il était totalement seul (18e), avant de presque provoquer un but contre son camp avec une remise de la tête vers Urbig après un malentendu (26e). Ito avait débuté comme arrière gauche, avant de glisser dans l’axe de la défense après la sortie de Kim. Là, il a écopé d’un carton jaune en début de seconde période pour une intervention inutilement rugueuse. Peu après, il a dévié dangereusement une frappe, mais Urbig était présent avec une belle parade.

Il y a quelques jours, Eberl avait souligné qu’Ito pourrait partir en cas d’offre correspondante. Sa prestation contre Jeju n’avait en tout cas rien d’une candidature en vue de la saison à venir. Palhinha, qui, tout comme Sacha Boey et Bryan Zaragoza, doit absolument être vendu, et Bischof se sont entre-temps fait sérieusement mystifier avant l’égalisation temporaire de l’attaquant brésilien de Jeju, Matheus Aias.

Le FC Bayern affrontera Aston Villa vendredi

À la 61e minute, Jonathan Tah, la recrue Nathaniel Brown, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic et Arijon Ibrahimovic sont entrés en jeu. À la 78e, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich et Luis Diaz ont suivi. Malgré plusieurs bonnes occasions, le score final de 2-1 n’a plus évolué.

Le FC Bayern quitte désormais l’île sud-coréenne de Jeju pour rejoindre Hong Kong. C’est là qu’aura lieu vendredi le deuxième match de préparation de la tournée asiatique contre Aston Villa (14 heures). Le 15 août, les Bavarois affronteront le RB Leipzig à Munich.