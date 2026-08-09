Après la défaite 1-0 contre l’Udinese Calcio en match amical, le technicien allemand n’a pas mâché ses mots et a clairement exposé les raisons du départ du joueur de 27 ans.

« C’est un gars formidable et un joueur fantastique. Mais son style de jeu n’est pas celui que je préfère », a expliqué Flick. L’ex-sélectionneur allemand a ouvertement reconnu qu’il n’avait pratiquement plus d’utilité pour ce robuste duelliste dans son système tactique ces derniers temps.

En outre, Flick n’a pas épargné une critique subtile : « Il s’est laissé influencer par des erreurs passées. » Il a néanmoins adressé des mots conciliants à Araujo, en soulignant qu’il ne lui souhaitait que le meilleur pour l’avenir.

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Ronald Araujo rejoint Liverpool avec option d’achat

Après huit ans et de nombreux trophées, l’international uruguayen rejoint d’abord Liverpool sous la forme d’un prêt d’un an. Pour l’été suivant, les Reds se sont également assurés une option d’achat de 55 millions d’euros.

La mise à l’écart d’Araujo est le dernier chapitre d’un mercato agité du côté des Espagnols. « Les changements dans la vie et dans le football sont normaux. Il y a beaucoup de bruit en ce moment. Mais nous savons ce que nous voulons. Nous voulons améliorer l’équipe. Nous sommes calmes », a jugé Flick au sujet de la situation actuelle.

En coulisses, l’entraîneur agit comme la force motrice de ce changement de cap. Le technicien de 59 ans n’hésite pas à pousser vers la sortie même des cadres établis afin de faire de la place à la prochaine génération.

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Quels joueurs ont quitté le FC Barcelone jusqu’à présent ?

« Nous avons dû prendre quelques décisions difficiles. Je l’ai conseillé [au club]. Toutes les équipes doivent changer. Nous devons faire de la place aux jeunes joueurs », a justifié Flick.

Le départ d’Araujo s’inscrit dans cette stratégie, à laquelle Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen et Marcus Rashford avaient déjà auparavant fait les frais. Avec le champion du monde Ferran Torres, qui se dirige vers le Paris Saint-Germain, le prochain nom de premier plan figure déjà sur la liste des départs.