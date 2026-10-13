Le milieu de terrain portugais Ruben Neves, joueur d'Al Hilal, continue de briller avec le club saoudien cette saison, en particulier en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal s'est déplacé ce mardi sur la pelouse d'Al Sadd, au stade Jassim Bin Hamad, dans la capitale qatarienne Doha, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Ruben Neves est parvenu à inscrire le deuxième but d'Al Hilal, à la 65e minute de jeu, sur un penalty obtenu par l'ailier brésilien Gabriel Martinelli.

Il s'agit du deuxième but du milieu portugais dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Elite, après celui marqué lors de la victoire face aux Qatariens d'Al Gharafa (2-1), lors de la première journée de la phase de ligue.

Ce but constitue également sa troisième implication dans la compétition asiatique, sur les 4 buts inscrits par Al Hilal, après avoir délivré la passe décisive sur le but du Serbe Sergej Milinkovic-Savic, également contre Al Gharafa.

De manière générale, la star portugaise a atteint la barre des 11 implications avec le club saoudien cette saison, toutes compétitions confondues, en 11 matches joués, avec 7 buts et 4 passes décisives, soit une moyenne d'une implication offensive par rencontre.