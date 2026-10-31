Son seul électeur : Messi crée la surprise en votant pour Ibrahim Maza au Ballon d'Or

La légende argentine Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, a créé la surprise en faveur de l'Algérien Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, lors du vote pour les trophées du Ballon d'Or récompensant les meilleurs du monde en 2026.

L'Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, avait remporté le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or qui s'est tenue tôt dans la matinée de mardi dernier dans la capitale britannique, Londres.

Yamal a décroché ce trophée après avoir obtenu le plus grand nombre de points, à l'issue du vote effectué par les joueurs ayant déjà remporté le Ballon d'Or, et au premier rang desquels Lionel Messi, détenteur de 8 Ballons d'Or.

Le quotidien français « L'Équipe » a indiqué que Messi avait placé Yamal en première position et l'Espagnol Pau Cubarsi, défenseur du Barça, en deuxième position, mais la surprise résidait dans la troisième place, revenue à Ibrahim Maza.

Fait encore plus étonnant, Messi est le seul à avoir placé le joueur algérien parmi les trois candidats à la victoire du Trophée Kopa, lui offrant ainsi son unique point, qui l'a classé neuvième de cette liste.

Messi et Maza s'étaient affrontés il y a environ 4 mois, précisément lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, lorsque « la Puce » avait inscrit un triplé qui avait conduit l'Argentine à s'imposer face à l'Algérie sur le score de 3 à 0.

Malgré cette lourde défaite, Ibrahim Maza s'était distingué, puisqu'il avait délivré une passe décisive sur un but inscrit par Farès Chaïbi, finalement annulé pour hors-jeu.

De manière générale, le joueur algérien a disputé 44 matchs avec le Bayer Leverkusen lors de sa première saison au club, au cours desquels il a réussi à inscrire 5 buts et à délivrer 7 passes décisives.

À noter qu'Ibrahim Maza est le premier joueur algérien de l'histoire à figurer parmi les dix candidats à la victoire du Trophée Kopa du meilleur jeune joueur du monde.