Son rêve de jouer pour l’Espagne se réalise ! Ramon a cru que sa convocation en équipe nationale était une blague jusqu’à ce qu’un coéquipier lui envoie un message

Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur de Côme Jacobo Ramon a raconté sa stupéfaction après sa première convocation en équipe d’Espagne A. L’ancien jeune du Real Madrid a également fait l’éloge de son coéquipier en club Nico Paz, qualifiant le milieu argentin de « monstre » aussi bien en attaque qu’en défense.

Publicité

Ramon réagit à sa première convocation surprise en équipe d’Espagne

Les excellentes performances de Jacobo Ramon en Serie A avec Como lui ont valu sa toute première convocation en équipe d’Espagne A pour les prochains matches. S’exprimant à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, le joueur de 21 ans a reconnu avoir d’abord eu du mal à réaliser.

« Quand j’ai vu mon nom sur la liste, je n’arrivais pas à y croire », a confié Ramon à AS.

Revenant sur la façon dont il a appris la nouvelle, il a raconté : « Assane Diao m’a envoyé une photo et, quand je l’ai ouverte, j’ai vu que c’était la liste des convocations. Au début, je n’y croyais pas, mais j’ai ensuite vu que c’était vrai. C’était lui ; je ne m’en étais pas rendu compte. »

Un accueil chaleureux au sein de l’équipe d’Espagne A

À son arrivée au rassemblement, Ramon a immédiatement été accueilli chaleureusement par ses nouveaux coéquipiers en sélection, ce qui l’a aidé à dissiper la nervosité liée à sa première expérience avec l’équipe A.

Publicité Publicité

« Pour être honnête, je ne connaissais personne, à part Víctor Muñoz, qui vient d’arriver. Mais tout le monde a été formidable, l’accueil a été merveilleux. Ils m’ont très bien traité », a souligné Ramon.

Related Topics

« Cubarsí et Huijsen sont souvent venus me parler, Fabián, Unai Simón... Tout le monde. Je ne veux oublier personne. »

Ramon ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier Nico Paz

Ramon a également souligné l’impact phénoménal de Nico Paz, milieu de terrain de Como et de l’Argentine, dont les performances remarquées en Ligue des champions ont attiré l’attention dans toute l’Europe.

Publicité

« C’est un joueur fantastique, il le prouve en Ligue des champions ; il fait partie des joueurs qui comptent le plus de buts et de passes décisives dans la compétition », a déclaré Ramon.

« Nico Paz a tout. Et défensivement, c’est un monstre ! Les gens ne voient que ses qualités offensives, mais défensivement, c’est un monstre. Il nous apporte énormément et nous aide beaucoup. »

Publicité

Le rêve d’une demi-finale de Ligue des champions face au Real Madrid

Alors que sa carrière internationale débute et que Como fait parler de lui sur la scène continentale, Ramon s’est permis de rêver aux prochaines grandes étapes.

Interrogé sur la possibilité d’affronter son ancien club, Ramon a souri : « Oui, oui, j’y ai pensé. Ce serait formidable. Je vous donne rendez-vous en demi-finale de Ligue des champions ! »

Publicité

Pour l’heure, le défenseur reste concentré sur ses débuts avec la Roja et sur la poursuite de la campagne historique de son club.