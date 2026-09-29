Selon ces informations, la chaîne payante a appris de deux sources indépendantes l’une de l’autre au sein du club l’existence d’une telle « possibilité théorique », même si les détails concernant les modalités financières ou les échéances contractuelles ne sont pas connus. À Monaco, le talent offensif est encore lié par un contrat courant jusqu’à l’été 2028.

L’attaquant de 20 ans est actuellement en pleine ascension sportive dans la Principauté et confirme les performances qui l’avaient autrefois mené, chez les jeunes des Schwarz-Gelben, vers les titres de champion du monde et d’Europe U17. Lors de ses sept premières apparitions en matches officiels pour l’équipe de Ligue 1, Brunner a déjà inscrit six buts. Sous le maillot de l’équipe d’Allemagne Espoirs également, Brunner a réussi des débuts parfaits samedi dernier, en signant directement un doublé lors du succès 4-0 contre la Lettonie en qualifications pour l’Euro.

Au BVB, le joueur formé au club n’avait pas réussi à percer dans l’effectif professionnel. Outre l’énorme concurrence en attaque, des manquements répétés à la discipline ont aussi contribué à ce que leurs chemins se séparent à l’été 2024.

Le directeur sportif du BVB, Lars Ricken, est récemment revenu sur le sujet dans Bild . « Il est quand même devenu champion du monde et d’Europe U17. À ces joueurs aussi, il faut tout simplement laisser le temps nécessaire. Je ne sais pas s’il aurait pu avoir cette évolution chez nous également, avec les attaquants de très haut niveau que nous avions à son poste », a déclaré Ricken, avant de poursuivre : « Il doit simplement bien faire son travail là-bas et alors, je crois, une très bonne carrière l’attend encore. Les portes ne sont pas fermées pour Paris, mais je crois qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas le sujet. »

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Qu’a dit Jürgen Klopp au sujet du candidat au DFB Paris Brunner ?

Dans le cadre de la nomination du groupe national, le sélectionneur Jürgen Klopp s’est lui aussi exprimé positivement sur les performances du natif de Dortmund. « Je ne lui ai certes pas parlé, mais bien sûr, nous suivons tout. Je connais Paris », a déclaré l’homme de 59 ans. Ces dernières semaines, Brunner a fait les choses « de manière formidable – sur le plan footballistique », a salué Klopp.

Si les gros titres autour de Brunner ne faiblissent pas, c’est en raison d’un nouveau faux pas. Mi-septembre, l’attaquant a écopé de deux matches de suspension lors du match nul 1-1 des Monégasques à Strasbourg, après avoir célébré son propre but avec un geste de décapitation.

Ricken a déclaré à ce sujet : « C’est pourquoi je pense qu’une chose pareille est aussi inutile. Laissez parler les actes. Tout le monde parle en ce moment de ses succès, maintenant il est même associé à l’équipe nationale. Je crois que c’est par cela qu’il doit se définir. Pas par de tels gestes. »

Durant la trêve internationale en cours, Brunner a encore au programme avec les Espoirs les matches de qualification contre Malte (mercredi, 18 heures) ainsi que contre la Géorgie (6 octobre, 18 heures).