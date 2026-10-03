Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traduit par

« Son regard tourné vers l'Asie » : l'ambition du sélectionneur des Émirats arabes unis dépasse la Coupe du Golfe

Emirats Arabes Unis vs Oman
Emirats Arabes Unis
Oman
Gulf Cup
Z. Dalic
Émirats arabes unis
Oman
Croatie

Une conversation en marge révèle les convictions du sélectionneur des Émirats arabes unis

Zlatko Dalic, le sélectionneur des Émirats arabes unis, a tenu des propos francs sur son avis concernant le groupe de joueurs qui compose actuellement la sélection émiratie, et ce quelques minutes avant le match décisif face à Oman en demi-finale de la Coupe du Golfe « Gulf 27 ».

Selon ce qu'a rapporté Mohamed Al Saiari, correspondant de la chaîne Abu Dhabi Sports depuis le stade, où il a bénéficié d'un échange cordial avec le technicien croate avant le coup d'envoi de la rencontre, Dalic a affirmé que ses attentes étaient très élevées concernant la sélection des Émirats, ajoutant toutefois : « Mais j'ai obtenu, du moins jusqu'à présent, ce que je voulais », louant la prestation des joueurs lors des précédents matchs.

Forums Kooora



Dalic a affirmé qu'il se concentrait fortement sur le fait de débuter son aventure avec la sélection des Émirats par un titre important comme la Coupe du Golfe.

À propos de sa satisfaction concernant l'effectif de la sélection émiratie : « Le groupe est bon, mais il nécessite un gros travail pour être à la hauteur des ambitions et des objectifs convenus avec la Fédération émiratie de football, le premier d'entre eux étant le retour des titres dans les vitrines de la sélection. »

Le correspondant d'Abu Dhabi Sports a poursuivi : « L'homme a les yeux rivés sur l'Asie. »

Dalic a été nommé au poste de sélectionneur des Émirats arabes unis en août dernier, après son départ de la sélection croate, qui a quitté la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale.

Séisme Ronaldo : une perte sévère frappe la sélection du Portugal et Jesus

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google