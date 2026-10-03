Zlatko Dalic, le sélectionneur des Émirats arabes unis, a tenu des propos francs sur son avis concernant le groupe de joueurs qui compose actuellement la sélection émiratie, et ce quelques minutes avant le match décisif face à Oman en demi-finale de la Coupe du Golfe « Gulf 27 ».

Selon ce qu'a rapporté Mohamed Al Saiari, correspondant de la chaîne Abu Dhabi Sports depuis le stade, où il a bénéficié d'un échange cordial avec le technicien croate avant le coup d'envoi de la rencontre, Dalic a affirmé que ses attentes étaient très élevées concernant la sélection des Émirats, ajoutant toutefois : « Mais j'ai obtenu, du moins jusqu'à présent, ce que je voulais », louant la prestation des joueurs lors des précédents matchs.

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Dalic a affirmé qu'il se concentrait fortement sur le fait de débuter son aventure avec la sélection des Émirats par un titre important comme la Coupe du Golfe.

À propos de sa satisfaction concernant l'effectif de la sélection émiratie : « Le groupe est bon, mais il nécessite un gros travail pour être à la hauteur des ambitions et des objectifs convenus avec la Fédération émiratie de football, le premier d'entre eux étant le retour des titres dans les vitrines de la sélection. »

Le correspondant d'Abu Dhabi Sports a poursuivi : « L'homme a les yeux rivés sur l'Asie. »

Dalic a été nommé au poste de sélectionneur des Émirats arabes unis en août dernier, après son départ de la sélection croate, qui a quitté la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale.