Ainsi, le club de première division italienne va boucler dès mardi le transfert de l’ailier né en 2007. Diallo ne quitte pas le Borussia Dortmund sous la forme d’un prêt, mais s’engage définitivement dans le nord de l’Italie. Il a tout récemment été sacré champion d’Europe U19 avec l’Espagne.

Le centre de formation des Westphaliens perd ainsi l’un de ses talents les plus en vue au profit de la Serie A, avant même que le jeune joueur ne puisse réussir sa percée définitive dans l’effectif professionnel de Dortmund. Diallo avait rejoint à l’été 2023 le centre de formation des Schwarz-Gelben en provenance des équipes de jeunes du Deportivo Alavés.





À l’époque, le recrutement de l’international espagnol chez les jeunes était considéré comme un véritable coup de la part de Dortmund, qui avait réussi à s’imposer face à une concurrence de renom venue de Primera División. À Dortmund, Diallo est passé par les U17 (sept buts et trois passes décisives en 14 matches officiels) puis les U19 (13 buts et sept passes décisives en 52 matches officiels), avant de pouvoir emmagasiner ses premières expériences chez les seniors avec Dortmund II en 3. Liga et en 4e division, où il a jusqu’ici disputé 37 matches (deux buts, trois passes décisives).