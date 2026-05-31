Kevin De Bruyne a vivement critiqué Antonio Conte, des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir. Cristian Stellini, adjoint de longue date de l’entraîneur italien, a répondu avec fermeté aux déclarations du milieu de terrain napolitain.

Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, le milieu de terrain a déclaré ne pas être affecté par le départ de l’Italien de Naples, expliquant que sa vision du football était souvent en décalage avec celle de l’entraîneur, ce qui lui interdisait de s’épanouir pleinement dans le système.

« Oui, pour moi, c’est une bonne chose que Conte soit parti », a déclaré De Bruyne. « Ça a été difficile avec Conte. Il a une vision différente de la mienne, je ne vais pas le nier. » Le Belge a notamment souligné le style de jeu défensif que le Napoli a, selon lui, adopté tout au long de la saison.

Selon lui, Naples évoluait trop souvent en 5-4-1 et se repliait trop bas sur sa propre moitié de terrain, ce qui se traduisait par une production offensive insuffisante.

Ces propos ont mis Stellini en colère. L’Italien de 52 ans, qui a été l’adjoint de Conte à Naples, à Tottenham et à l’Inter, répond avec une rare virulence au milieu de terrain expérimenté.

« Peut-être que Naples ne devrait pas recruter des joueurs de 33 ans qui se soucient davantage du beau jeu que des résultats de l’équipe », déclare Stellini, qui a dû quitter Naples en même temps que Conte, au Corriere dello Sport.

Stellini critique également l’attitude du Belge : « Quand on recrute un joueur aussi expérimenté, il devrait au moins incarner l’enthousiasme et la positivité pour les jeunes », assène-t-il.

« Il n’a jamais transmis de joie ni d’enthousiasme », ajoute Stellini. « J’espère qu’à l’avenir, il jouera dans des équipes plus proches de sa vision. »

Il compare ensuite De Bruyne à Luka Modric, autre vétéran arrivé en Serie A l’été dernier, saluant la manière dont le Croate s’est illustré à l’AC Milan.

« Je suis impressionné par la façon dont Modric s’est intégré à Milan. Il guide ses coéquipiers avec leadership et enthousiasme, tout en évoluant dans une équipe qui pratique également un football pragmatique pour obtenir des résultats », conclut Stellini.