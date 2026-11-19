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Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a dévoilé la position de son club sur d'éventuels gros transferts, alors que le club espère disputer à domicile la finale de la Ligue des champions la saison prochaine.

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La finale de la Ligue des champions 2028 se disputera à l'Allianz Arena, à Munich, en Allemagne.

Ces derniers jours, une question importante s'est posée : le Bayern Munich peut-il conclure un nouveau transfert à 100 millions d'euros pour renforcer son effectif avant la finale de la Ligue des champions 2028 à l'Allianz Arena ?

Le Bayern avait recruté Harry Kane pour environ 100 millions d'euros, une opération réussie à tous points de vue.

Mais Herbert Hainer, président du club bavarois, a préféré tempérer les attentes, insistant sur le fait que le Bayern Munich n'avait pas l'intention de dépenser des sommes colossales uniquement pour disputer la finale à domicile.

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Il s'est expliqué dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Atteindre la finale de la Ligue des champions dans notre stade serait un magnifique couronnement. Cela dit, il est certain que nous n'investirons pas des millions pour ce jour-là, ni même pour cette saison. »

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Sans exclure explicitement tout autre gros transfert, le dirigeant a souligné la nécessité de maintenir une stratégie financière cohérente, malgré l'ambition du Bayern de continuer à rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

Herbert Hainer estime que le Bayern Munich doit compenser des ressources financières moindres que celles de certains de ses concurrents par une politique de recrutement plus intelligente. « Il y a en Europe des clubs qui disposent tout simplement de plus d'argent. C'est pourquoi nous devons être plus malins et meilleurs que les autres », a-t-il poursuivi. Pour illustrer cette stratégie, le président du club bavarois a cité les arrivées de Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz, trois dossiers très complexes qu'il considère désormais comme de véritables réussites.

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« Recruter ces trois joueurs a été un grand défi, mais ils se sont révélés être de véritables réussites », a-t-il assuré.

Hainer a également salué le travail du directeur général Jan-Christian Dreesen, ainsi que celui de Max Eberl et Christoph Freund, responsables de la politique sportive du club.

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Une manière de confirmer que le Bayern entend poursuivre son développement sur le long terme, sans modifier radicalement sa stratégie pour quelque compétition européenne que ce soit.

Barcelone et le Bayern Munich à la lutte pour un talent russe

Le Russe Alexeï Batrakov, joueur du club turc de Galatasaray, commence à attirer l'attention des grands clubs européens après des débuts exceptionnels depuis son arrivée lors du dernier mercato estival. Il s'est imposé comme l'un des plus grands espoirs du Vieux Continent, et Barcelone comme le Bayern Munich s'intéressent de plus en plus à ses services.

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Âgé de 21 ans, le milieu offensif russe a rejoint Galatasaray pour 25 millions d'euros en provenance du Lokomotiv Moscou, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour prouver ses qualités et s'imposer rapidement comme l'un des éléments clés de l'équipe turque.

Batrakov a affiché des statistiques remarquables lors de ses premiers matchs avec Galatasaray, avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues, un bilan qui reflète son poids considérable sur le plan offensif, d'autant qu'il évolue au poste de meneur de jeu et qu'il est capable de faire la différence devant le but adverse.