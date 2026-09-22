Comme l’a confirmé le père d’Alaba, George, qui fait également office de conseiller de l’ancien joueur du Real et du Bayern, à la Kronen Zeitung, son fils ne manque pas de potentiels nouveaux employeurs.

« Il y a eu de nombreuses demandes. Aux États-Unis, en Europe, partout », a expliqué Alaba Senior, qui a balayé les inquiétudes de certains supporters concernant une fin de carrière prématurée : « Il va continuer, je le sais. Il va poursuivre tout cela. »

Alaba était récemment sous contrat avec le Real Madrid. En raison de nombreuses blessures, le club record d’Espagne a toutefois décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec le défenseur au-delà de l’été.

Depuis, le joueur de 34 ans est sans club et serait donc libre de tout transfert pour un club intéressé. Dernièrement, il se disait que le club de Bundesliga de l’Union Berlin manifestait un intérêt modéré ; l’Autrichien a par ailleurs aussi été associé au club mexicain de Club America ainsi qu’à un retour dans son club formateur, l’Austria Vienne.

Une décision sera prise sous peu, comme l’a révélé George Alaba : « Il annoncera bientôt la suite. Il se porte extrêmement bien. » À propos de l’intérêt de l’Austria, il a déclaré : « David a reçu des appels. Ils le veulent, lui aussi, mais pour le moment, c’est un peu trop tôt pour lui. Il a encore beaucoup de projets dans le football. »

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Dans quels clubs David Alaba a-t-il joué au cours de sa carrière ?

Entre 2008 et 2021, Alaba a été sous contrat avec le Bayern Munich, à l’exception d’un prêt d’un an à la TSG Hoffenheim, avec lequel il a disputé 431 matches officiels toutes compétitions confondues (33 buts, 55 passes décisives) et remporté notamment deux fois la Ligue des champions.

Il a ensuite rejoint les Merengue à Madrid, où des blessures de longue durée l’ont amené à jouer de moins en moins souvent sur la fin. Il a néanmoins aussi remporté à deux reprises la Coupe aux grandes oreilles avec les Blancos.

Alaba a disputé son dernier match officiel en club en mai dernier, lors de la victoire 4-2 du Real contre l’Atletic Club. Il a également joué pour l’Autriche lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.