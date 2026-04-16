Son passage difficile à Feyenoord est déjà oublié : le joueur se rapproche rapidement de la Coupe du monde

La principale chaîne sportive canadienne TSN estime que Cyle Larin sera bel et bien présent à la Coupe du monde cet été. L’attaquant de 30 ans n’avait pas convaincu lors de la première partie de la saison sous le maillot du Feyenoord, mais il s’est pleinement révélé à Southampton.

Les observateurs canadiens saluent les performances de l’international, qui compte 88 sélections, outre-Manche. « Quel revirement pour Larin. On aurait pu croire que son manque de temps de jeu et son prêt désastreux à Feyenoord lui coûteraient sa place de titulaire pour la Coupe du monde. On se demandait même si Larin ferait partie de la sélection des 26 joueurs. »

« Toutes ces interrogations ont désormais disparu depuis son arrivée à Southampton en janvier. Grâce à un temps de jeu régulier chez les Saints, Larin renaît : il affiche une nouvelle confiance, livre de solides performances et retrouve le chemin des filets », analyse-t-on outre-Atlantique.

« Il suffit de revoir son but à la 61^e minute, la semaine dernière, lors de la victoire 5-1 contre Wrexham, pour comprendre le niveau qui en a fait un titulaire incontournable de la campagne de qualification au Mondial 2022 », ajoute-t-on.

L’analyste Steven Caldwell estime même que Larin doit être titulaire au Mondial : « Il est certain d’occuper une place dans le onze canadien, en attaque à deux avec Jonathan David, de la Juventus. »

Plusieurs médias anglais envisagent déjà l’après-Coupe du monde, anticipant une tentative de recrutement définitif de l’attaquant par Southampton, qui l’a prêté au RCD Majorque.

Depuis son arrivée à Southampton, Larin a disputé quinze matchs officiels, marqué six buts et délivré une passe décisive.