Son passage à vide, les sifflets des supporters... Messi se livre sur sa première saison au PSG

Lionel Messi est conscient de ne pas avoir été à la hauteur des attentes durant la saison écoulée. Il est déterminé à rebondir.

La première saison de Lionel Messi au PSG ne s’est pas passée comme prévu. La Pulga n’a été que l’ombre de ce grand joueur qui se distinguait sous le maillot du Barça. Et son faible total statistique atteste suffisamment des difficultés qu’il a rencontrées dans la capitale française.

Messi explique sa mauvaise passe

L’Argentin a été défendu récemment par Neymar, qui lui a trouvé de nombreuses circonstances atténuantes par rapport à sa méforme. « Léo a passé beaucoup d’années à Barcelone, c’est difficile de s’adapter, a-t-il déclaré à Canal+. C’est difficile de changer d’équipe et de ville. En plus, il ne vient pas seul, mais avec sa famille. La langue aussi est différente. Ce sont beaucoup de choses perturbantes. Il y a aussi le style de jeu de l’équipe, avec des joueurs qui ne comprennent pas la manière dont il joue. Donc tout ça, c’est préjudiciable ».

Des excuses que le principal intéressé a lui aussi sorti ce lundi, lors d’une longue interview sur la chaine TyCSports. Il a énuméré tous les évènements contraires auxquels il a eu à faire face ces derniers mois : « Il fallait que je m’adapte à la façon de jouer. Je suis arrivé tard. Je me suis blessé au genou. Le Covid m’a beaucoup touché. Je suis resté un mois et demi sans pouvoir bien courir. Quand ça a commencé à aller mieux, il s’est passé Madrid. Ça nous a complètement tués ».

LEO, SOBRE LOS SILBIDOS EN PSG: "Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos. Después si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney en especial, que fuimos los más señalados... Pero bueno, pasó". #MessiEnTyCSports. pic.twitter.com/p8hxlFBRIv — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

Messi a souffert du déracinement

« Ça a été un changement et une année difficile, a-t-il poursuivi. Quand tu as été toute ta vie au même endroit (...) ce n’est pas facile. Le premier jour des enfants à l'école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : « Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ? » »

Messi mesure parfaitement le fait qu’il a déçu les supporters parisiens, en dépit des contraintes qu’il a connues. Mais, il est revanchard. Il est déterminé à faire beaucoup mieux lors de la campagne suivante. "La saison prochaine sera bien meilleure pour moi avec le Paris Saint-Germain, j’en suis sûr. Ce n’était pas facile après cet été fou. Je ne m’attendais pas à quitter Barcelone, c’était un choc", a-t-il confié.

« L’année prochaine va être différente »

Pour finir, le septuple Ballon d’Or est aussi revenu sur l’histoire des sifflets au Parc des Princes. Il a admis que ce n’était pas du tout plaisant pour lui et sa famille : "Quand les supporters parisiens m’ont sifflé je me suis dit : "Mais que vont penser mes enfants ?" Je n’ai pas aimé qu’ils assistent à ça. Ils ne m’ont rien dit, ils n’ont pas compris. Cette année, j’ai eu du mal à profiter. Je veux revenir à Paris et profiter."

Même s’il a mal vécu cette situation, l’Argentin ne blâme pas les supporters. Il affirme même ne plus y penser aujourd’hui : « Je comprends l’énervement des supporters du PSG. Est-ce que je suis d’accord avec les sifflets envers moi et Ney ? C’est passé. Je pense surtout à inverser la situation. L’année prochaine va être différente ». On ne demande qu'à le croire.