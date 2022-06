Son parcours, ses principes de jeu, ses ambitions… Tout savoir sur Paulo Fonseca, le nouvel entraineur du LOSC

Paulo Fonseca est devenu mercredi soir le nouvel entraineur du LOSC en remplacement de Jocelyn Gourvennec. Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur ce technicien.

Le LOSC a procédé à un changement au niveau de sa barre technique. Au bout d’une collaboration d’un an avec Jocelyn Gourvennec, le club nordiste a fait le choix de changer et miser sur Paulo Fonseca en tant que nouveau responsable de l’équipe première. Même s’il n’a pas la renommée de son compatriote José Mourinho, le Portugais jouit d’une belle renommée et sa venue dans le Nord s’apparente à un très bon coup réalisé par les Lillois.

Le parcours de Paulo Fonseca

Comme la plupart des coaches, Paulo Fonseca est un ancien footballeur. Il a joué défenseur, mais il n’est pas parvenu à percer au plus haut niveau. Il s’est ensuite tourné vers le métier du coach. Il a commencé à rouler sa bosse au sein des divisions inférieures du championnat portugais, avant de se révéler avec le club de Paços de Ferreira qu’il a mené à une historique 3ème place de la Liga Portugal (première division) en 2012-2013. Il a été enrôle ensuite par le meilleur club du pays, le FC Porto. Il y a notamment gagné la Supercoupe du Portugal (2013) et découvert la Champions League (2013-2014). Par la suite, le natif de Nampula (Mozambique) a dirigé le Braga qu’il a guidé au sacre en Coupe de Portugal (2016). S’en est suivi une expérience en Ukraine. Il a été un entraineur à succès au Chakhtar Donetsk, accomplissant trois doublés Coupe-Championnat d’Ukraine en trois saisons (2017, 2018, 2019). Enfin, sa dernière mission, c’était du côté de la Roma. Il y resté deux saisons. C’était moins glorieux que dans ses précédents clubs, mais il a quand même guidé la Louve en demies de la C3.

Son style

Paulo Fonseca est un entraîneur qui est reconnu en Europe pour ses performances et sa volonté de travailler avec ses équipes un football engagé et offensif. Il est aussi réputé pour sa compétence tactique, ses qualités de gestion et une identité de jeu marquée. Il est aussi connu pour faire progresser les jeunes et leur donner la chance qu’ils méritent. Pour le LOSC, c’est un profil « idoine pour la poursuite et la redynamisation du projet lillois ». Ces préceptes qui lui ont notamment valu d’être contacté par Tottenham l’année dernière. Les Spurs ont finalement jeté leur dévolu sur Antonio Conte.

Son staff

Paulo Fonseca ne débarque pas seul à Lille. Il est accompagné de Tiago Leal (entraîneur adjoint), Paulo Mourão (entraîneur adjoint en charge de la préparation physique) et António Ferreira (entraîneur adjoint en charge des gardiens). Déjà présent au club, Jorge Maciel compose lui aussi le staff de Paulo Fonseca, en qualité d'entraîneur adjoint.

L'article continue ci-dessous

Getty

Sa réaction

« Devenir le nouvel entraîneur du LOSC est une fierté et un grand honneur pour moi. J’ai conscience que d’avoir été choisi pour intégrer ce grand club français, à l’histoire riche et au palmarès impressionnant, me confère aussi une grande responsabilité. Je suis ainsi heureux d’entamer cette aventure avec le LOSC et impatient de me mettre au travail avec le staff et les joueurs. Je remercie les dirigeants du LOSC pour leur confiance. J’ai également hâte de rencontrer les supporters lillois dans ce stade magnifique, et les remercie déjà pour leur accueil chaleureux. Allez les Dogues ! », a déclaré Fonseca après avoir paraphé son contrat.

L’avis d’Olivier Létang

Olivier Létang, le président de Lille, a de son côté indiqué : « C’est avec une grande satisfaction que nous annonçons aujourd’hui l’arrivée de Paulo Fonseca au LOSC. Son expérience du haut niveau européen, sa philosophie de jeu et son sens du management nous font aborder avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition cette nouvelle collaboration et la prochaine saison. Paulo est placé à la tête de l’équipe professionnelle, au cœur de notre projet sportif, et nous sommes convaincus qu’il présente le profil et toutes les qualités pour mener notre groupe vers des performances à la hauteur des objectifs et enjeux du LOSC ».

Les ambitions du nouveau coach

Nul doute que les ambitions de Lille aujourd’hui est de retrouver la première moitié de tableau de la Ligue 1 ainsi que les compétitions continentales. Fonseca, s’il n’a pas donné de précisions concernant les buts qu’il se fixe, a clairement assuré qu’il plaçait la barre haut. « Je suis extrêmement motivé et déterminé à faire en sorte qu’ensemble, collectivement, nous atteindrons les objectifs fixés et emmènerons le club et le groupe au plus haut », a-t-il lâché.