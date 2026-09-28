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Abobakr El Mokadem
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Son nom associé à l'affaire du double contrat : Mancini brise le silence sur la condamnation de Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Turquie vs Italie
Turquie
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UEFA Nations League A
R. Mancini
Angleterre
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Italie

Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a brisé le silence au sujet des multiples infractions de Manchester City aux règles financières de la Premier League anglaise.

Il a été révélé vendredi que Manchester City a été reconnu coupable de toutes les infractions présumées, au nombre de 115, à l'exception d'une seule.  

Parmi les infractions du club figure le fait de ne pas avoir divulgué correctement le salaire de l'ancien manager Mancini entre 2009-10 et 2012-13.

Les courriels ayant fuité, à l'origine de l'enquête sur le club, affirmaient que Manchester City versait deux salaires au technicien italien : 1,45 million de livres sterling par an pour diriger l'équipe de City et 1,75 million de livres sterling supplémentaires par an pour quatre jours de travail de conseil au profit du club d'Al Jazira.

Et Al Jazira fait, bien entendu, également partie du portefeuille du propriétaire de Manchester City, le cheikh Mansour bin Zayed.

Malgré la menace de lourdes sanctions à l'encontre de son ancien club, Mancini, le technicien italien, n'est pas inquiet.

Mancini a déclaré, selon le journal « The Sun » : « Je ne pense pas que Manchester City ait été reconnu coupable, bien au contraire. Ce n'est pas un problème qui m'inquiète, mais ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. »

Il a poursuivi : « Manchester City n'est pas coupable, et le double contrat n'est pas mon problème, mais le leur, s'il y a un quelconque problème. »

Manchester City clame son innocence depuis que la Premier League anglaise a porté ces accusations contre lui en février 2023.

Le club devrait faire appel de toute sanction qui lui serait infligée, sanction qui devrait être sévère.

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