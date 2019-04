Son : "Manchester City est une des meilleures équipes du monde, mais Tottenham aussi"

L'attaquant des Spurs est conscient qu'il reste beaucoup de travail à accomplir au retour, mais est fier de voir son équipe rivaliser avec City.

a plus que réussit son entrée en lice dans son nouveau stade sur la scène européenne. Opposés à en quarts de finale aller de la dans leur nouvelle enceinte, les Spurs l'ont emporté sur la plus petite des marges grâce à Heung-Min Son, unique buteur de la rencontre, mais aussi à Hugo Lloris auteur d'un arrêt décisif sur le penalty de Sergio Aguero en première période. Tottenham est devant au tableau d'affichage à la mi-temps de cette double confrontation ce qui est déjà un accomplissement pour la bande de Mauricio Pochettino mais ce n'est pas une fin en soi.

Après la rencontre, au micro de Viasport, Heung-Min Son a affiché sa fierté après ce résultat, conscient que le travail n'est pas encore terminé : "C'est une grande équipe, nous sommes tous les deux très forts, donc l'intensité était normale. Manchester City est l’une des meilleures équipes du monde, mais nous aussi. Le match a été très intense. Je pense que les personnes qui l’ont regardé l’auront apprécié comme nous. Cela signifie beaucoup pour nous et pour moi aussi, surtout dans ce stade".

Premier buteur européen dans le nouveau stade

L'article continue ci-dessous

"C'est notre deuxième match ici et j'ai un deuxième but d'affilée. Nous avons gagné, c'est une victoire importante avec un blanc et c'est la chose la plus importante. Ma première touche de balle n’était pas très bonne et je pense qu’un meilleur contrôle aurait facilité la finition. Mais j'essaie de ne jamais abandonner, d'essayer de reprendre le ballon, de trouver un angle et de tirer dans une meilleure position", a ajouté l'attaquant des Spurs.

L'international sud-coréen n'avais pas de nouvelle de la blessure de Harry Kane, sorti après avoir reçu une semelle sur sa cheville et ayant quitté le stade avec des béquilles ce qui n'augure rien de bon pour la suite : "Je ne l'ai pas encore vu. J'espère que ce n'est pas trop grave, car il est l'un des meilleurs joueurs pour nous. Je souhaite et j'espère que ce n'est pas mauvais. J'espère avoir plus de nouvelles après ces interviews".

Mauricio Pochettino était de son côté très pessimite après la rencontre parlant d'une possible fin de saison pour son buteur vedette, Harry Kane. Ce sera certes plus difficile sans le capitaine des Three Lions la semaine prochaine à l'Etihad Stadium, mais Tottenham est plus proche que jamais d'atteindre le dernier carré de la Ligue des champions ce qui ne leur est jamais arrivé depuis plus la saison 1961-1962, soit plus d'un demi-siècle