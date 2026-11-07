Dans une scène humaine émouvante, le club espagnol de Tenerife a fait ses adieux à son joueur disparu Jesús de Miguel, lors d'une cérémonie d'hommage organisée au stade Heliodoro Rodríguez López, en présence d'une large affluence populaire et sportive, marquée par des sentiments de tristesse et des larmes. Les tribunes du stade se sont alors transformées en un espace de recueillement pour raviver les souvenirs du joueur, parti à la fleur de l'âge.

Selon le journal « Marca », la cérémonie, qui a duré près de deux heures ce samedi, a réuni des représentants des clubs de première et deuxième division espagnoles, aux côtés des supporters du club, des coéquipiers du joueur et des membres de sa famille, dans des adieux exceptionnels où le football était absent et où les sentiments de fidélité et d'affection étaient omniprésents.

Bien que la menace de la tempête « Bruna » ait empêché les tribunes de se remplir, les files d'attente des supporters devant le stade ont reflété l'ampleur de l'émotion suscitée par la disparition du joueur. Le silence a régné durant la majeure partie de l'hommage, avant que ne retentissent les chants au nom de « Dimi », comme il était connu de ses coéquipiers et de ses admirateurs.

La porte numéro 9, associée au maillot de Jesús de Miguel, a été l'un des moments forts de ces adieux, après s'être transformée en une mer de fleurs, de bougies, d'écharpes et de maillots. Les supporters y ont laissé leurs derniers messages pour le joueur qui ne portera plus jamais le maillot de Tenerife.

Enrique Gallego, le capitaine de l'équipe, a exprimé la difficulté d'accepter la disparition de son coéquipier, soulignant que le vestiaire souffrait encore du choc de la perte, et a déclaré : « C'est très difficile d'être ici. Personne n'est prêt à être ici en un tel moment, ni à trouver les mots justes pour dire au revoir à quelqu'un qui était encore avec nous dans le vestiaire il n'y a pas si longtemps. »

Le capitaine de Tenerife a ajouté un message émouvant à son coéquipier disparu : « Tu resteras toujours l'un des nôtres », soulignant que son souvenir restera présent dans la vie des joueurs, et que le club dépasse les frontières de la compétition sportive pour devenir une famille qui rassemble ses enfants.

De son côté, Felipe Miñambres, le président du club, a évoqué ses souvenirs avec Jesús de Miguel, le décrivant comme une personne calme et proche de tous, toujours prête à aider les autres sans attendre de contrepartie, affirmant que sa timidité en dehors du terrain disparaissait totalement dans la surface de réparation.

Rayco García, le principal actionnaire du club, a lui aussi exprimé sa profonde tristesse face à la perte qui a frappé la famille de Tenerife, et a adressé ses remerciements aux institutions, aux clubs et aux supporters qui ont apporté leur soutien durant cette épreuve. Il a particulièrement cité le club de Las Palmas et son président Miguel Ángel Ramírez, dans un geste qui a dépassé les limites de la rivalité entre les deux clubs.

L'aspect le plus émouvant de la cérémonie a été l'engagement pris par les dirigeants du club envers Carla, la fille du joueur disparu, García ayant affirmé que Tenerife ne la laisserait pas seule et que le club veillerait à ce qu'elle connaisse toujours son père et ce que représentait le fait de porter le maillot de l'équipe, déclarant : « Nous ne la laisserons manquer de rien. »

La cérémonie d'hommage s'est achevée par un message de la famille de Jesús de Miguel, qui disait : « Lorsque la douleur est partagée, l'amour se multiplie », une phrase qui a résumé les sentiments des personnes présentes en ce jour qui n'était pas seulement un adieu à un joueur, mais une célébration d'un homme ayant laissé une empreinte profonde dans le cœur de ses coéquipiers et de ses supporters, afin que son nom demeure présent dans les tribunes du stade de Tenerife, et tout particulièrement à la porte numéro 9.