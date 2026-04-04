« Son intervention contre l'Équateur lui coûte sa place dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde »

À un peu plus de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, le sélectionneur Ronald Koeman a déjà en grande partie arrêté sa sélection pour l'équipe nationale néerlandaise. Pourtant, le match amical contre l'Équateur (1-1) lui a apporté de nouvelles perspectives, estime De Telegraaf.

Ainsi, Stefan de Vrij était titulaire mardi au Philips Stadion, mais sa prestation n’a guère séduit les spectateurs. Le défenseur central passe beaucoup de temps sur le banc à l’Inter cette saison, et cela s’est vu dans son jeu.

« Il est vraiment temps de laisser la place à la nouvelle génération, nous avons tellement de bons défenseurs centraux », commence Steven Kooijman dans le podcast Kick-off. « Ça a été une belle aventure. Un joueur formidable, très utile, mais à son âge… Il faut simplement mettre des jeunes sur le terrain. »

« De Vrij n’a jamais laissé tomber Koeman », renchérit Mike Verweij. « Il a toujours été là et il a toujours bien joué. Se faire écarter est bien sûr très douloureux, mais il arrive un moment où une nouvelle garde prend le relais. »

« De Vrij a vraiment été très important pour l’équipe nationale néerlandaise et Koeman est un homme de loyauté. Ça ne m’étonnerait pas qu’il emmène tout simplement De Vrij à la Coupe du monde », déclare Verweij, qui reconnaît toutefois que le défenseur de 34 ans n’a pas brillé contre l’Équateur.

« Quand on l’a vu contre l’Équateur, notamment pendant le premier quart d’heure… Il est aussi en partie responsable du carton rouge de Dumfries, car il a perdu un duel qu’il aurait dû gagner. J’ai trouvé De Vrij très médiocre et je pense que cela pourrait bien lui coûter sa place », prévoit Verweij en vue de la sélection pour la Coupe du monde.

La décision de sélectionner ou non De Vrij dépendra sans doute aussi de la condition physique de ses concurrents à ce poste. Logiquement, Jurriën Timber devrait être le premier choix, mais il était absent lors de la dernière période internationale en raison d'une blessure. Jan Paul van Hecke a également un avantage, tout comme Matthijs de Ligt, bien que ce dernier soit aux prises avec une blessure au dos depuis longtemps.