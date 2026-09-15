Son entraîneur le confirme ! Marc-André ter Stegen fait son retour en équipe d’Allemagne

C’est ce qu’a révélé l’entraîneur Míchel du club de ter Stegen, l’Ajax Amsterdam. « Marc se remet d’une blessure grave », a justifié le coach pour expliquer l’absence de ter Stegen lors du match de championnat mardi soir contre Willem II Tilburg, « et maintenant, une trêve internationale se profile. »

Il estime donc que « le moment actuel est favorable » pour faire jouer la doublure Maarten Paes, afin que ter Stegen « puisse bien récupérer pour le match de samedi ainsi que pour la trêve internationale qui suivra », a expliqué Míchel. Il a ajouté : « Si ter Stegen rejoint la sélection nationale – ce qui est probable –, nous aurons ensuite du temps pour continuer à travailler sur sa guérison. »

Selon des informations de presse, le sélectionneur Jürgen Klopp compte sur ter Stegen (34 ans), le « prince héritier éternel » de Manuel Neuer, comme futur numéro 1. Il occupait déjà ce statut sous le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann, après la retraite de Neuer (finalement temporaire) à la suite de l’Euro 2024, avant de se blesser à plusieurs reprises. Sa dernière sélection en date remonte au 8 juin 2025 contre la France en Ligue des nations (0-2), à Stuttgart.

Son retour prendra pour ter Stegen des allures de véritable match à domicile : pour les débuts de Klopp, la sélection allemande affrontera les Pays-Bas à Amsterdam le 24 septembre dans le cadre de la Ligue des nations. Les autres adversaires lors du prochain rassemblement international seront la Grèce (27/9), la Serbie (1/10) et de nouveau la Grèce (4/10). Klopp annoncera sa liste jeudi (10h00).

On s’attend à un groupe très large. Alexander Nübel (Besiktas) et Jonas Urbig (Bayern Munich) sont considérés comme les premiers concurrents de ter Stegen. Le joueur d’Augsbourg Finn Dahmen devrait également être présent, contrairement à Neuer, désormais définitivement retraité de la sélection allemande, ou à l’actuel numéro 2 Oliver Baumann.