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Son entraîneur le confirme ! Marc-André ter Stegen fait son retour en équipe d’Allemagne

UEFA Nations League A
M. ter Stegen
Pays-Bas vs Allemagne
Pays-Bas
Allemagne

Marc-André ter Stegen fait son retour en équipe d’Allemagne, 15 mois après sa 44e sélection, la dernière en date jusqu’à présent.

C’est ce qu’a révélé l’entraîneur Míchel du club de ter Stegen, l’Ajax Amsterdam. « Marc se remet d’une blessure grave », a justifié le coach pour expliquer l’absence de ter Stegen lors du match de championnat mardi soir contre Willem II Tilburg, « et maintenant, une trêve internationale se profile. »

Il estime donc que « le moment actuel est favorable » pour faire jouer la doublure Maarten Paes, afin que ter Stegen « puisse bien récupérer pour le match de samedi ainsi que pour la trêve internationale qui suivra », a expliqué Míchel. Il a ajouté : « Si ter Stegen rejoint la sélection nationale – ce qui est probable –, nous aurons ensuite du temps pour continuer à travailler sur sa guérison. »

Selon des informations de presse, le sélectionneur Jürgen Klopp compte sur ter Stegen (34 ans), le « prince héritier éternel » de Manuel Neuer, comme futur numéro 1. Il occupait déjà ce statut sous le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann, après la retraite de Neuer (finalement temporaire) à la suite de l’Euro 2024, avant de se blesser à plusieurs reprises. Sa dernière sélection en date remonte au 8 juin 2025 contre la France en Ligue des nations (0-2), à Stuttgart.

Son retour prendra pour ter Stegen des allures de véritable match à domicile : pour les débuts de Klopp, la sélection allemande affrontera les Pays-Bas à Amsterdam le 24 septembre dans le cadre de la Ligue des nations. Les autres adversaires lors du prochain rassemblement international seront la Grèce (27/9), la Serbie (1/10) et de nouveau la Grèce (4/10). Klopp annoncera sa liste jeudi (10h00).

On s’attend à un groupe très large. Alexander Nübel (Besiktas) et Jonas Urbig (Bayern Munich) sont considérés comme les premiers concurrents de ter Stegen. Le joueur d’Augsbourg Finn Dahmen devrait également être présent, contrairement à Neuer, désormais définitivement retraité de la sélection allemande, ou à l’actuel numéro 2 Oliver Baumann.

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