Son destin est entre les mains de Pérez… La star du Real Madrid sauve sa saison in extremis

Le Real Madrid traverse une phase décisive de la saison, qui ne concerne pas seulement la course aux titres, mais s'étend également à des dossiers internes complexes liés à l'avenir de plusieurs de ses joueurs.

L'un d'entre eux s'est soudainement retrouvé au cœur des discussions au sein du club, alors que son départ semblait presque acquis il y a quelques semaines.

Selon le site espagnol « Defensa Central », Fran García ne vivait pas ses meilleurs moments cette saison. Après avoir été l'un des piliers de la Coupe du monde des clubs, son rôle a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il soit écarté des plans de l'encadrement technique dirigé par Arbeloa, qui lui a préféré son coéquipier au même poste.

Son avenir à Madrid semblait compromis, et sa prochaine destination semblait être la Premier League.

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Une transaction avortée à la dernière minute

Lors du mercato hivernal, Garcia a reçu une offre alléchante du club anglais de Bournemouth, au point qu’il a fait ses adieux à ses coéquipiers en vue de son départ.

Mais la direction du club a bloqué le transfert à la dernière minute, en lui promettant de le laisser partir cet été s'il le souhaitait. Personne ne s'attendait toutefois à ce que les choses changent aussi rapidement.

Un revirement inattendu dans son destin

Les absences de Carreras et Wemandi ont contraint Arbeloa à lui donner une nouvelle chance lors de deux matchs décisifs : le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, puis la confrontation nationale contre l'Atlético de Madrid. Lors de ces deux rencontres, il a livré une performance remarquable qui a restauré la confiance en lui et changé le regard que la direction et le staff technique portaient sur lui.

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Alors que Garcia était sur le point de partir en Premier League, il est aujourd'hui candidat à rester et à renouveler son contrat, qui court jusqu'en 2027.

Une décision attendue de Florentino

La balle est désormais dans le camp de Florentino Pérez, qui décidera du sort de Garcia à la fin de la saison : soit le joueur poursuit son parcours avec l'équipe en tant que remplaçant d'Alvaro Carreras, soit la porte lui sera ouverte pour partir cet été. Entre-temps, Fran García reste l'exemple parfait de la façon dont deux matchs seulement peuvent changer l'avenir d'un joueur au Real Madrid.