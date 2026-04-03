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Abdelmawgood Samir

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Son destin est entre les mains de Pérez… La star du Real Madrid sauve sa saison in extremis

F. Garcia
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Une atmosphère de suspense règne à Madrid avant le dénouement

Le Real Madrid traverse une phase décisive de la saison, qui ne concerne pas seulement la course aux titres, mais s'étend également à des dossiers internes complexes liés à l'avenir de plusieurs de ses joueurs.

L'un d'entre eux s'est soudainement retrouvé au cœur des discussions au sein du club, alors que son départ semblait presque acquis il y a quelques semaines.

Selon le site espagnol « Defensa Central », Fran García ne vivait pas ses meilleurs moments cette saison. Après avoir été l'un des piliers de la Coupe du monde des clubs, son rôle a progressivement diminué jusqu'à ce qu'il soit écarté des plans de l'encadrement technique dirigé par Arbeloa, qui lui a préféré son coéquipier au même poste.

Son avenir à Madrid semblait compromis, et sa prochaine destination semblait être la Premier League.

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Une transaction avortée à la dernière minute

Lors du mercato hivernal, Garcia a reçu une offre alléchante du club anglais de Bournemouth, au point qu’il a fait ses adieux à ses coéquipiers en vue de son départ.

Mais la direction du club a bloqué le transfert à la dernière minute, en lui promettant de le laisser partir cet été s'il le souhaitait. Personne ne s'attendait toutefois à ce que les choses changent aussi rapidement.

Un revirement inattendu dans son destin

Les absences de Carreras et Wemandi ont contraint Arbeloa à lui donner une nouvelle chance lors de deux matchs décisifs : le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, puis la confrontation nationale contre l'Atlético de Madrid. Lors de ces deux rencontres, il a livré une performance remarquable qui a restauré la confiance en lui et changé le regard que la direction et le staff technique portaient sur lui.

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Alors que Garcia était sur le point de partir en Premier League, il est aujourd'hui candidat à rester et à renouveler son contrat, qui court jusqu'en 2027.

Une décision attendue de Florentino

La balle est désormais dans le camp de Florentino Pérez, qui décidera du sort de Garcia à la fin de la saison : soit le joueur poursuit son parcours avec l'équipe en tant que remplaçant d'Alvaro Carreras, soit la porte lui sera ouverte pour partir cet été. Entre-temps, Fran García reste l'exemple parfait de la façon dont deux matchs seulement peuvent changer l'avenir d'un joueur au Real Madrid.

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