Son départ semblait quasi impossible : l'Atlético Madrid étudie la vente de son attaquant lors du mercato hivernal

Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que la situation de l'attaquant de l'Atlético de Madrid a complètement changé par rapport à l'été dernier, ce qui le place sur la voie d'un départ.

Alors que se passer de ses services semblait impossible l'été dernier, l'option d'un départ est désormais fortement envisagée par la direction et par le joueur lui-même.

Le journal « Marca » a indiqué qu'en plus de son objectif principal, à savoir le recrutement d'un latéral gauche pour remplacer Grimaldo, l'Atlético de Madrid traite d'autres dossiers avant le prochain mercato hivernal, parmi lesquels la situation de Sørloth, dont le départ en janvier ouvrirait la porte à l'arrivée d'un autre attaquant.

Il reste encore du temps, de nombreux matches à venir et beaucoup de facteurs qui alimentent le débat, mais ce n'est là que l'un des scénarios évoqués au stade Wanda Metropolitano.

Ce qui est certain, c'est que sa situation au club a radicalement changé : ce qui n'était pas sujet à discussion l'été est devenu aujourd'hui une option étudiée cet hiver.

En d'autres termes, alors que la place de Sørloth dans l'équipe était assurée il y a quelques mois, elle est désormais remise en question. Les circonstances ont changé, et ses performances sur le terrain n'améliorent pas la situation.

Il n'a toujours pas inscrit son premier but après six matches cette saison (sachant qu'il n'a disputé que 155 minutes depuis le début de la saison, pénalisé par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant deux mois durant l'été), mais ses deux derniers matches l'ont placé sous les projecteurs.

Lors du match contre le Bayern Munich, il était l'arme de Simeone pour dépasser leur pressing haut, mais il n'a remporté que très peu de duels face aux deux défenseurs centraux.

Quant au match contre le Barça, où il est entré en cours de jeu sans pour autant faire la différence, son langage corporel a accentué les doutes à son sujet, au point que son départ éventuel apparaît désormais sous un jour totalement différent.

Il est important de rappeler que l'été, avec l'aggravation de la crise de Julián Álvarez, il était le seul numéro 9 disponible pour Simeone, mais un autre facteur semblait fermer la porte à son départ, puisque Villarreal a conservé 20 % de toute future vente le concernant au cours des deux prochaines années, dans le cadre de l'accord signé avec l'Atlético de Madrid en août 2024.

Jonathan David aggrave la situation

La situation se complique du fait que Jonathan David, arrivé le dernier jour du mercato, est passé du statut de joueur méconnu à celui d'option offensive fiable, notamment après avoir marqué lors de ses trois premiers matches en championnat.

Ainsi, bien que le Norvégien soit le seul à posséder des caractéristiques différentes des autres attaquants de l'Atlético, son rôle dans l'équipe demeure incertain.

Par conséquent, un changement d'air durant le mercato hivernal ne serait pas une chose indésirable, et son départ éventuel pousserait Matteo Alemany, le directeur sportif, à rechercher un autre attaquant plus influent sur le déroulement du jeu.

Cette éventualité pourrait satisfaire Sørloth lui-même, qui hésite à accepter le rôle de remplaçant auquel il a pratiquement été cantonné depuis son arrivée, si son temps de jeu venait à continuer de baisser.

Et même du point de vue de la rentabilité de son transfert, l'Atlético de Madrid ferait face au moment idéal pour le vendre, car avec un contrat courant jusqu'en 2028, le mercato hivernal ou l'été prochain constitueront leur dernière chance d'en tirer un important profit financier.