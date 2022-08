Son contrat, les raisons de sa venue… Tout sur le transfert de Renato Sanches au PSG

Le milieu de terrain portugais Renato Sanches vient de s’engager en faveur du PSG.

La communauté portugaise du PSG s’agrandit. Après Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha, c’est Renato Sanches qui vient de déposer ses valises du côté du Camp des Loges. L’international lusitanien est arrivé en provenance du LOSC et contre un montant de 15M€. Les discussions ont été âpres avec les Nordistes, mais elles ont fini par aboutir.

Renato Sanches était la priorité de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, et la réciproque est également vraie. L’ancien « Golden Boy » avait tourné le dos à la possibilité de rejoindre l’AC Milan dans l’espoir de rejoindre les champions de France et son souhait a été exaucé.

Pourquoi le PSG a recruté Renato Sanches

Paris avait déjà beaucoup de monde dans l’entrejeu, mais le club a fait le forcing pour obtenir ce renfort et disposer ainsi d’une option supplémentaire dans ce secteur de jeu. Christophe Galtier, l’entraineur, a expliqué pourquoi lors de sa conférence de presse jeudi. "C'est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, il est différent de Verratti et Vitinha. Il y avait cette opportunité de prendre un joueur connaissant la Ligue 1 et le très haut niveau. On l’a saisie", a-t-il confié.

Galtier connait très bien Renato Sanches puisqu’il l’a dirigé au LOSC. Ensemble, ils étaient notamment allés chercher le titre de champion de France en 2021.

Quel est le bilan du mercato parisien ?

Alors que le championnat démarre ce week-end, Paris a déjà quatre nouveaux visages dans son effectif. Avant Renato Sanches, le club avait fait signer Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiélé. Côté départs, seul Angel Di Maria a quitté les lieux. Mais, il devrait y avoir d’autres cessions très rapidement. L’Argentin Leandro Paredes est attendu par exemple pour rejoindre la Juventus. Le joueur aurait déjà donné son accord à la Vieille Dame. Georginio Wijnaldum se trouve aussi proche d’un prêt à la Roma.

Y aura-t-il d’autres recrues à Paris ?

Renato Sanches ne devrait pas être le dernier transfuge parisien de ce mercato estival. Les Franciliens cherchent à obtenir d’autres acquisitions et Galtier l’a confirmé lors de sa dernière sortie médiatique. « (On voudrait) trois ! (Un par ligne ?) Vous m'avez posé la question donc je vous dis trois. Je vous réponds franchement : trois ! Après, il y a difficulté du mercato, c'est difficile, je sais que le président et la direction sportive avec Luis Campos travaillent énormément là-dessus. »

L’entraineur a ensuite précisé que ce sont des cibles aux profils bien identifiés et qu’ils amèneront nécessairement une plus-value à l’équipe. « Je le répète encore une fois mais on n'est pas là pour empiler des joueurs, a-t-il assuré. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, des joueurs qui sont très proches en terme de niveau pour être performant toute la saison et créer une saine concurrence également. Mais ces trois joueurs, je ne sais pas s'ils vont arriver rapidement, plus tard ou pas du tout, je ne le ne sais pas. Je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir un effectif très compétitif. »