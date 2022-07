Son contrat, la concurrence, ses ambitions... Tout sur Mahrez et sa prolongation à Manchester City

Riyad Mahrez vient de parapher un nouveau deal de trois ans avec le club champion d’Angleterre en titre.

Riyad Mahrez a signé un nouveau contrat de trois ans avec Manchester City. Il le verra donc rester au club jusqu'en 2025. L'ailier algérien n'avait plus que 12 mois à tirer sur son précédent bail et aurait donc été libre à la fin de la saison.

City continue donc de prolonger ses principaux éléments. Rodri qui a signé un contrat de cinq ans plus tôt cette semaine et une bonne nouvelle pour Phil Foden devrait être annoncée dans un avenir proche.

Quels seront les concurrents de Mahrez à City ?

City a perdu deux joueurs de champ cet été avec le transfert de Raheem Sterling à Chelsea pour 57 millions d’euros, confirmé cette semaine, et celui de Gabriel Jesus à Arsenal pour 60 millions.

Le club champion d’Angleterre pourrait utiliser une partie de l'argent pour recruter un nouvel ailier, mais il donne la priorité à d'autres postes, notamment celui d'arrière gauche, et à un éventuel transfert de Marc Cucerella (Brighton) si Oleksandr Zinchenko rejoint Arsenal.

En revanche, il n’y a pas de renforts prévus dans l’axe de la défense. Nathan Aké devant rester au club malgré l’intérêt manifesté par Chelsea.

Les alternatives de Pep Guardiola à l'aile droite comprennent le joueur de l'Académie Cole Palmer, et l'attaquant argentin Julian Alvarez, qui est principalement un attaquant mais peut aussi jouer dans l'axe.

Quelle est l'importance de Mahrez pour City ?

L’Algérien a terminé la campagne du titre de la saison dernière comme meilleur buteur avec 24 buts et seuls Joao Cancelo, Bernardo Silva et Ederson ont fait plus d'apparitions que lui.

En quatre saisons depuis son transfert de Leicester pour 75 millions d’euros, il a remporté trois titres et a été un joueur clé sur le chemin de la finale de la Ligue des champions en 2021.

Il pourrait devenir encore plus crucial cette saison avec l'arrivée de l'attaquant Erling Haaland qui pourrait changer la façon de jouer de City avec la possibilité pour Guardiola d'utiliser des ailiers plus classiques.

Qu'a dit Mahrez après sa prolongation ?

"Avoir aidé à atteindre le succès que nous avons connu au cours des quatre dernières saisons a été inoubliable et nous a tous donné faim pour chercher à accomplir encore plus", a déclaré l’ancien havrais.

"Je voudrais également remercier Pep, Txiki [Begiristain] et le staff technique, à la fois pour la façon dont ils m'ont aidé à progresser en tant que joueur et pour m'avoir poussé à continuer à m'améliorer. Maintenant, je veux juste essayer de jouer mon rôle pour nous aider à réussir la saison prochaine et au-delà."