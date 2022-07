Son conflit avec Bemadi, la réconciliation, le retour en sélection… Andy Delort a carte blanche chez les Verts d’Algérie

Andy Delort vient d’annoncer qu’il effectue son retour en équipe algérienne. Presque un an après s’en être auto-exclu.

En septembre prochain, il y aura un revenant en équipe nationale algérienne, en la personne d’Andy Delort. Mais, pas sûr que ce come-back fasse beaucoup plaisir aux supporters d’ "El-Khedra". L’attaquant de l’OGC Nice va retrouver les Verts alors qu’il leur avait tourné le dos il y a un peu moins d'un an.

Quel est l'histoire de Delort avec l’Algérie ?

A l’automne 2020, et alors qu’il était international algérien depuis 18 mois, Andy Delort avait fait le choix de mettre sa carrière internationale en suspens. Désireux de se concentrer sur l’OGC Nice et le fait d’y gagner sa place de titulaire, il avait fait savoir qu’il prenait une pause.

A l’époque, Djamel Belmadi l’avait violemment chargé. Il a dénoncé son manque d’amour pour le maillot national et de respect envers les supporters. « Ça, c’est la grosse blague de l’année, ça, il ne faut pas passer à côté et dire des énormités comme ça. Vous le dites d’un ton assez simpliste, c’est ce qu’il dit lui : pendant une année ? C’est de la grosse stupidité ou le culot qui n’a pas de limites. Uniquement dans un an, qu’est-ce qui se passe dans un an ? La Coupe du monde. Donc, nous, on va jouer à 40°C au Niger, dans des conditions exécrables. On va se taper toute l’Afrique durant cette campagne de qualification, qui est quasiment un enfer. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui ne pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait et réglé, le monsieur arrive comme une petite mariée, comme ça ‘’c’est bon, je suis dispo maintenant’’. Ça, c’est doublement du manque de respect», avait lâché le sélectionneur des champions d’Afrique 2019 au micro de RMC.

Des propos crûs, violents même, et qui laissaient penser que les deux protagonistes ne vont plus retravailler ensemble. Et pourtant…

Belmadi lui tend la main une deuxième fois

En mai 2019, Belmadi avait convoqué Delort en équipe algérienne, alors que personne ne soupçonnait des origines algériennes chez l’ex-Toulousain. Il y a quelques années, dans un entretien à un magazine français, le joueur avait dit qu’il n’avait « aucune sélection de rechange dans ma [sa] poche », au cas où les portes de l’équipe de France venaient à lui être définitivement fermées.

On pensait donc Belmadi touché dans son amour-propre après la « trahison » dont il a été victime. Manifestément, il n’en est rien. Ou c’est le temps qui a fait son œuvre. Pour le bien de sa sélection, en manque de solutions offensives en ce moment, il a choisi de passer l’éponge. Le mois dernier, avant l’entame des éliminatoires de la CAN, il avait déjà montré qu’il était revenu à de meilleurs sentiments avec le Niçois : « Un retour de Delort ? Je l’attendais cette question (Rires). Si Dieu le veut, ça s’arrangera ».

Delort revient sans s’excuser

Dès lors, l’idée d’un retour en sélection de Delort en sélection a commencé à germer. Au début de ce mois de juillet, un tweet de Mohamed Toubache-Ter laissait même supposer qu’il était imminent : « suite à un appel remontant au mois de mai dernier de Belmadi à Andy Delort : l’abcès a été crevé, discussion franche et mea culpa des deux côtés. Depuis, l’échange est très régulier entre les deux hommes ».

Des informations qui viennent d’être confirmées par l’intéressé lui-même. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, à paraitre en intégralité ce samedi, le joueur a indiqué qu’il était en passe de retrouver les Fennecs : « On a discuté avec le sélectionneur (Djamel Belmadi). C'était nécessaire. Je suis de nouveau à sa disposition. Je saurai bientôt si je vais retrouver les autres Niçois (Atal, Boudaoui, Brahimi) ». S’il est effectivement convoqué, alors il y aura confirmation que Delort peut bel et bien intégrer et sortir de l’équipe algérienne comme bon lui semble, selon ses disponibilités. Et surtout sans s'excuser publiquement pour le faux bond de 2021 et à un moment où ses compatriotes avaient le plus besoin de se services.

Quel est le bilan de Delort avec l’Algérie ?

Avant qu’il ne prenne la décision de faire un break, Delort avait honoré 10 capes avec les Verts, participant notamment à l’épopée victorieuse à la CAN 2019. Cependant, il n’a joué que 5 matches comme titulaire et son compteur de buts n’a pas dépassé les deux unités. Un bilan qu’il devrait donc pouvoir améliorer à partir du septembre prochain et la double confrontation contre le Nigeria en éliminatoires de la prochaine CAN.