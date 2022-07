Son avenir, sa prolongation à Leipzig, les Bleus... Christopher Nkunku met les choses au clair

Après avoir réalisé une saison XXL, le milieu de terrain français veut confirmer à Leipzig et affiche ses ambitions avec les Bleus.

Epoustouflant en 2021-2022 avec Leipzig, Christopher Nkunku a éblouit de nombreux clubs européens. Auteur de 35 buts la saison dernière, le milieu de terrain français a franchi un cap et est devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste. A tel point que le néo-international français est suivi de près par plusieurs clubs européens dont Manchester United et Chelsea.

"Je n'ai pas l'intention de partir l'année prochaine"

Mais Christopher Nkunku, qui a fait ses premiers pas en équipe de France grâce à ses bonnes performances en club, a pris tout le monde à contre pied en prolongeant son contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2026. L'international français a misé sur la continuité afin de confirmer en club et de maximiser ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar avec les Bleus en novembre prochain.

Présent devant les médias, Christopher Nkunku a assuré qu'il n'avait pas prolongé pour mieux partir l'été suivant et se voit continuer à Leipzig dans la durée : "Pour moi, il était naturel de renouveler mon contrat avec le RB Leipzig. Je ne considère pas non plus que ma tâche est terminée ici. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de quitter le club l'année prochaine".

"Je dois me battre pour obtenir ma place pour le Qatar"

"Les chiffres sont exceptionnels ! Mais je dois là aussi remercier l'équipe, sans elle, tous ces buts et ces passes décisives n'auraient pas été possibles. Mais je veux encore faire mieux. Je travaille pour cela. Je pense que ça va être bien et que nous pouvons faire des choses cette saison. Je veux toujours m'améliorer, je travaille toujours sur moi. Un exemple : hier après-midi, nous avions congé, mais je suis quand même allé sur le terrain et j'ai fait quelques exercices pour moi", a ajouté le Français.

Polyvalent, Christopher Nkunku a envoyé un message à son entraîneur sur son positionnement et veut continuer de grandir : "En attaque, je peux tout jouer, mais j'ai besoin de liberté, c'est l'entraîneur qui me la donne. Et il y a toujours des consignes et des courses que je dois faire. C'est ainsi que je continue à me développer".

Enfin, malgré ses récentes convocations avec les Bleus, Christopher Nkunku sait qu'il devra maintenir un niveau très élevé pour disputer la Coupe du monde au Qatar : "Je connais beaucoup de gars de l'équipe nationale, quand je suis arrivé, c'était décontracté, j'ai juste dû faire quelques trucs pour mon entrée, mais c'est déjà derrière moi. Je dois me battre pour obtenir ma place pour le Qatar. Bien sûr, l'entraîneur ne m'a pas encore dit que j'en ferais partie. Mais que je dois travailler. J'ai déjà commencé à le faire".