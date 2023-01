Son arrivée au PSG, sa vie en France... Marco Verratti se confie

Récemment prolongé jusqu'en 2026, Marco Verratti dispute sa onzième saison sous le maillot parisien. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Recruté par le PSG en 2012 à tout juste dix-neuf ans, Marco Verratti est devenu une légende du club rouge et bleu. Joueur le plus ancien de l'effectif, le petit hibou a récemment prolongé jusqu'en 2026 dans la capitale.

Pour l'occasion, il s'est longuement confié dans une interview à France Football, revenant notamment sur son arrivée à Paris, le même jour qu'un certain Zlatan Ibrahimovic. "Moi, j'étais un petit jeune qui venait de Pescara. Je n'ai jamais joué au football pour devenir un personnage ou pour l'argent, mais juste pour le plaisir. La meilleure façon de montrer qui j'étais, c'était sur le terrain, pas autre chose. Donc, ce n'était pas très grave", remet-il alors que sa présentation était passée plutôt au second plan.

"Mais on avait bien rigolé avec Zlatan. J'étais présenté le même jour que lui. Ils lui avaient dit : "On laisse passer Marco, comme ça les gens ont le temps d'arriver." Zlatan me dit encore souvent qu'il avait dû attendre trente minutes et me laisser parler avant de commencer sa présentation. C'est aussi grâce à ces joueurs-là que je me suis vite senti bien à Paris."

Depuis, le milieu de terrain italien s'est bien acclimaté à la France et à la Ligue 1, un championnat parmi les plus compétitifs. "Dans les compétitions européennes, le PSG va souvent loin. On a joué une finale de Ligue des champions récemment. Lyon aussi a joué une demi-finale en battant la Juve, Manchester City, deux grosses équipes. Moi, je me trouve très bien en Ligue 1. Je vois beaucoup de bons joueurs. La Ligue 1 n'est pas pire que la Serie A ou les autres Championnats."

Un championnat grâce auquel le Parisien a fait évoluer son jeu. "La Ligue 1 m'a permis de découvrir un Championnat différent qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Chaque pays a ses spécificités. La L1 est très physique. Je ne suis pas très grand, pas très costaud. Face à toutes ces équipes, il faut tenir et être fort. Ce Championnat m'a beaucoup aidé à grandir sur ce point."

Tout ça pour devenir un joueur plus complet sur de nombreux plans : "Ma tactique italienne m'aide forcément, j'ai grandi et évolué avec. En Italie, nous avons une culture du football très précise et le mélange franco-italien dans mon jeu m'a aidé à m'améliorer en tant que joueur.

"J'ai aussi la chance d'avoir été entraîné par de grands coaches français et étrangers avec chacun sa vision et son style de jeu. Ils sont tous différents les uns des autres, et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu acquérir différentes compétences."