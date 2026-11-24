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Fidel Carvalho Soares, agent du Brésilien Richarlison, attaquant de Tottenham Hotspur, a fait le point sur les négociations avec Al-Ahli saoudien, qui souhaiterait le recruter dans les prochains mois.

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Plusieurs médias avaient affirmé qu'Al-Ahli avait coché le nom de Richarlison en vue de le recruter dans les prochains mois, en cas de départ de son attaquant anglais Ivan Toney vers l'un des clubs de Premier League intéressés par son profil.

L'agent de l'attaquant brésilien a réagi à ces informations dans des déclarations accordées à la chaîne saoudienne Al Arabiya : « L'idée de rejoindre l'Arabie saoudite plaît beaucoup à Richarlison. »

Fidel Carvalho Soares a toutefois nuancé ses propos : « Mais il n'y a eu aucun contact de la part des clubs (saoudiens) pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. »

Ces derniers temps, le nom d'Ivan Toney a été associé à plusieurs clubs de Premier League, à commencer par Newcastle United, entraîné par l'Allemand Matthias Jaissle, qui l'a déjà dirigé pendant deux ans à Al-Ahli.

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L'attaquant de 30 ans est également annoncé du côté de Manchester United, les Red Devils étant à la recherche d'un nouveau joueur offensif. La situation reste toutefois floue depuis la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe, en remplacement de l'Anglais Michael Carrick.

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Crystal Palace est par ailleurs devenu le dernier club en date à s'intéresser à l'attaquant anglais en vue des prochains mois, le club ayant besoin de recruter un nouveau joueur à ce poste.

Cet intérêt coïncide avec la nomination du technicien danois Thomas Frank à la tête du club londonien pour la suite, en remplacement du Français Pierre Sage.

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Thomas Frank entretient une relation étroite avec Ivan Toney, qu'il a entraîné à Brentford pendant quatre années complètes, de 2020 à 2024, avant que l'attaquant anglais ne rejoigne Al-Ahli à l'été 2024.

De son côté, Ivan Toney n'est pas opposé à l'idée d'un retour en Premier League dans les prochains mois, notamment parce qu'il souhaite s'installer durablement dans le groupe de l'équipe d'Angleterre dirigée par l'Allemand Thomas Tuchel.

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En cas de départ, Al-Ahli devra rapidement recruter un nouvel attaquant, ce qui explique pourquoi le club pense à Richarlison et l'a placé sur sa liste de cibles.

Dans le même temps, le nom de l'attaquant brésilien est associé à d'autres clubs, au premier rang desquels Trabzonspor, où évolue la star égyptienne Mohamed Salah.

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Selon plusieurs médias, la direction du club turc a fait de Richarlison sa priorité pour renforcer son attaque, avec l'ambition de bâtir une équipe solide capable de jouer les premiers rôles lors de la seconde moitié de la saison.

D'après le site turc « 61saat », Richarlison est revenu dans le viseur de Trabzonspor, qui s'était déjà intéressé à lui en début de saison. Les négociations avaient alors été stoppées en raison des exigences financières élevées de Tottenham.

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En début de saison, Tottenham réclamait environ 20 millions d'euros pour céder l'attaquant brésilien. Le club a depuis revu ses prétentions à la baisse, entre 10 et 15 millions d'euros, afin de faciliter son départ et d'en tirer un bénéfice financier avant la fin de son contrat.

À noter que Richarlison ne peut pas jouer en Premier League, Tottenham ne l'ayant pas inscrit dans sa liste de 25 joueurs après qu'il a demandé à partir plus tôt cet été.