« Son agent est à Valdebebas en ce moment » : le Real Madrid porte un coup fatal au FC Barcelone et chipe le joueur de Manchester United

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Le Real Madrid est tout proche de remporter une bataille acharnée pour un talent européen de premier plan, convoité par de nombreux clubs comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

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Selon l'émission « El Chiringuito », Ali Barat, l'agent de JJ Gabriel, joueur de Manchester United, se trouve à Valdebebas pour mettre la dernière main à l'arrivée du joueur anglais au Real Madrid.

L'opération, en cours depuis plusieurs jours, est entrée dans sa phase finale après que les deux parties sont parvenues à un accord verbal concernant le joueur de 16 ans.

Le Real Madrid s'est ainsi pratiquement assuré l'un des plus grands talents émergents du football européen, qui suscitait également un vif intérêt du côté du FC Barcelone.

Les détails financiers de l'opération

Le club madrilène a pris les devants dans les négociations et s'attelle actuellement à finaliser tous les détails d'une opération qui nécessitera un investissement de plus de 15 millions d'euros.

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Il ne s'agit pas seulement de l'indemnité de transfert : l'opération comprend également les indemnités de formation dues à Manchester United, d'un peu plus de 300 000 euros, le contrat du joueur pour les cinq prochaines saisons, ainsi que les commissions des intermédiaires. Le montant total dépassera ainsi les 15 millions d'euros.

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Le processus n'est toutefois pas exempt de difficultés. Manchester United, club auprès duquel JJ Gabriel est officiellement enregistré, est déterminé à contester cette démarche, estimant qu'elle porte atteinte à ses droits sur le joueur.

Le club anglais refuse de faciliter son départ et maintient une position ferme contre ces manœuvres visant à recruter l'un des plus grands talents de son académie.

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De son côté, le Real Madrid se montre confiant quant à la conclusion de l'opération et entend la garder secrète jusqu'en janvier prochain.

Cela est lié au passeport de l'Union européenne obtenu par le joueur, considéré comme une condition essentielle pour faciliter son arrivée en Liga.

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Une étape supplémentaire dans les négociations

Selon « El Chiringuito », la présence d'Ali Barat à Valdebebas constitue une étape supplémentaire dans des négociations que le Real Madrid considère comme quasiment bouclées.

Après des semaines de contacts et l'accord verbal trouvé récemment, le club s'emploie à conclure l'opération et à enrôler JJ Gabriel, devançant ainsi le FC Barcelone et les autres grands clubs européens qui suivaient l'évolution du joueur, mais n'étaient pas disposés à satisfaire ses exigences et celles de ses représentants.

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Le talentueux milieu de terrain continue de s'entraîner seul chaque jour à Castelldefels, dans l'attente que son avenir soit tranché et qu'une nouvelle licence lui soit délivrée, après avoir déjà obtenu un passeport européen par filiation afin de surmonter les derniers obstacles juridiques.

Dans la dernière ligne droite des négociations, Gabriel et son entourage ont imposé un silence total à Castelldefels, avec la décision de ne faire aucune déclaration et de ne pas diffuser les visites obligatoires des différents clubs. Un changement radical de stratégie destiné à échapper aux projecteurs médiatiques, notamment au vu des critiques ambiantes et du mécontentement de Manchester United face à la manière dont son joyau s'en va.

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L'attaquant avait demandé à quitter Manchester United après avoir battu de nombreux records dans sa catégorie d'âge au sein du centre de formation du club anglais.