Son agent : En-Nesyri a reçu des offres pour quitter Al-Ittihad, et voici sa position

Fahd Sarah, l'agent du Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a dévoilé sa position concernant un départ du club au cours de la prochaine période, après avoir reçu des offres pour un transfert.

Sarah a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Yaoum » : « Des offres sont effectivement parvenues pour recruter Youssef En-Nesyri durant la dernière période, en vue de son transfert lors du mercato hivernal ».

Il a ajouté : « L'idée d'un départ d'En-Nesyri d'Al-Ittihad n'est pas d'actualité pour le moment, et le contrat du joueur court toujours avec le club ».

Il a conclu : « Toute décision relative à l'avenir d'En-Nesyri relèvera de la direction d'Al-Ittihad, mais la concentration du joueur est actuellement portée sur la poursuite de son parcours avec l'équipe et l'obtention de davantage de succès ».

L'attaquant marocain a rejoint les rangs d'Al-Ittihad lors de la dernière période de transferts hivernale, en provenance du club turc de Fenerbahçe, pour compenser le départ de l'attaquant français Karim Benzema vers le rival traditionnel, Al-Hilal.

En-Nesyri a réussi à afficher un niveau remarquable depuis le début de la saison en cours, sous la houlette de l'entraîneur allemand Jens Wissing, disputant avec lui 16 matchs, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré deux passes décisives.

Ce niveau remarquable a valu au joueur de 29 ans d'être convoqué dans la liste de la sélection du Maroc durant la trêve internationale actuelle, après avoir été absent du groupe marocain lors de la Coupe du monde 2026.