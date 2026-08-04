Il semble qu'un nouveau chapitre soit sur le point de s'écrire dans la carrière de la légende égyptienne Mohamed Salah, après que ses mouvements sur le marché des transferts estival ont pris un tournant dramatique que personne n'avait prévu. En effet, après des mois de spéculations sur son avenir suite à son départ de la forteresse d'Anfield, les contours de sa prochaine étape se précisent enfin pour la saison 2026-2027.

Le départ de Salah de Liverpool est intervenu après une saison mouvementée, marquée par des tensions dans sa relation avec l'entraîneur néerlandais Arne Slot, un différend qui s'est soldé par le départ des deux parties du club anglais à la fin de la saison dernière.

La presse turque s'était enflammée la semaine dernière avec des informations quasi confirmées indiquant que le « roi égyptien » était en passe de revêtir le maillot du club de Besiktas, après la fin de sa longue aventure avec Liverpool en juin dernier. Cependant, le scénario a été totalement bouleversé après l'entrée en lice d'un concurrent local de poids dans les négociations, le club de Trabzonspor, venu rebattre toutes les cartes.

Des sources proches du dossier ont confirmé que les négociations entre Besiktas et Mohamed Salah avaient abouti à une impasse, la principale raison étant ce qu'elles ont qualifié d'« exigences financières complexes » présentées par Rami Abbas, l'agent du capitaine de l'Égypte, et qui n'ont pas trouvé d'écho favorable auprès de la direction du club historique.

Dans un rebondissement remarquable, le célèbre site turc « Fanatik » a révélé que la direction de Trabzonspor avait totalement tranché la question, ayant déjà envoyé la version finale du contrat à Rami Abbas pour signature, après que toutes les clauses financières et personnelles eurent été convenues entre les deux parties sans le moindre obstacle.

Le site a indiqué que la direction du club tiendrait une réunion décisive ce mardi afin de mettre la dernière main à un plan d'accueil historique digne du nom de Mohamed Salah, comprenant les dispositions relatives au voyage et à la fête populaire, l'annonce officielle devant intervenir dès la signature des contrats et l'arrivée de la star égyptienne en Turquie.